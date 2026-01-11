Godden, investigadora, sobre los osos polares en Groenlandia: "Han experimentado cambios en secciones de su ADN a ritmos diferentes"

El cambio climático es una problemática medioambiental, la cual ha cogido mayor relevancia en nuestra sociedad con el pasar de los años y el desarrollo de la evidencia científica.

Pero, ¿qué es exactamente el calentamiento global? La Organización de Naciones Unidas, por medio de una publicación en su portal web, define dicho concepto como "los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos".

La misma organización reconoce que la intervención humana ha propulsado históricamente este fenómeno. "Las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas", expone en su web la ONU.

¿Qué está pasando en Groenlandia?

El territorio danés ha dado mucho de que hablar en los últimos meses, no solamente por las afirmaciones públicas por parte de Donald Trump, en las cuales el presidente estadounidense declara que quiere controlar el Groenlandia a toda costa, "por las buenas o por las malas”, tal y como sentencia la máxima autoridad norteamericana.

La isla también se presenta como un tema de interés mundial relacionado con Groenlandia. Según un estudio de la Universidad de East Anglia consultado por El Español, se ha evidenciado una correlación entre el aumento de temperaturas y alteraciones en el ADN de los osos polares.

"Diferentes grupos de osos están experimentando cambios en distintas secciones de su ADN a ritmos diferentes, y esta actividad parece vinculada a su entorno y clima específicos", asegura la doctora Alice Goldden, quien hace parte de dicha investigación.

La científica enfatiza que dicha situación no exime a la especie animal a dejar de estar en peligro de extinción, cabe anotar que, según el mismo medio, explica que, "más de dos tercios de la población mundial de los osos polares podría desaparecer para 2050".

"No podemos confiarnos. Esto aporta algo de esperanza, pero no significa que los osos polares estén salvados. Aún tenemos que hacer todo lo posible para reducir las emisiones globales de carbono y frenar el aumento de las temperaturas"