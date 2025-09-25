Inquietud en Alemania ante los restos del antiguo huracán que se dirige hacia Mallorca 

España mantiene por ahora la calma, pero la agencia meteorológica Aemet ha emitido advertencias ante la llegada de un sistema severo. El huracán “Gabrielle” se dirige hacia las Azores, donde se espera que llegue el viernes, y posteriormente avanzará hacia la costa peninsular durante la noche del domingo.

En Mallorca, el fin de semana comenzará con un incremento notable de las temperaturas debido a la entrada de aire cálido procedente del norte de África. Sin embargo, el calor dará paso a lluvias y un descenso de las temperaturas conforme se acerque el huracán. Las primeras zonas de la Península que sentirán el mal tiempo serán las de Andalucía.

Según MeteoSur, el huracán seguirá una trayectoria noreste/este hacia las Azores debilitándose a categoría 2, con rachas de viento de hasta 180 km/h. Una vez en las islas, Gabrielle podría intensificarse nuevamente, alcanzando ráfagas de 200 km/h, lo que aumenta la alerta entre autoridades y residentes.

En los últimos días, Mallorca ya había experimentado cambios bruscos de temperatura. Tras el final del verano, las máximas bajaron rápidamente a valores entre 22 y 24 grados Celsius, con registros de 22,1 en Sineu y 21,9 en Port de Pollença. La temperatura más alta se dio en Manacor, con 24,7 grados.

La combinación de aire cálido y lluvias intensas podría generar situaciones peligrosas en zonas costeras y elevadas, por lo que Aemet recomienda seguir las actualizaciones oficiales y extremar precauciones durante el fin de semana.

Las autoridades locales y servicios de emergencia ya han comenzado a preparar protocolos de alerta y seguimiento para minimizar los riesgos asociados a los fuertes vientos y posibles inundaciones, mientras la población se mantiene atenta a la evolución de Gabrielle.