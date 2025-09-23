La AEMET confirma la forma con la que llegará el huracán Gabrielle a España y habla de incertidumbre

El inicio del otoño astronómico llega con importantes novedades meteorológicas, ya que a finales de esta semana podría llegar a la Península el exhuracán Gabrielle (convertido ya probablemente en borrasca).

En ese sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado un mensaje en su cuenta oficial en la red social X en el que informa de que "el huracán Gabrielle llegará el viernes a Azores. Luego dejará de ser huracán".

Respecto a la forma con la que llegará el huracán Gabrielle a España, el organismo ha señalado que el mismo "se acercará el fin de semana a la Península como borrasca, algo relativamente habitual en otoño".

En cuanto a los efectos en forma de fenómenos meteorológicos que tendrá la irrupción de Gabrielle en España, la AEMET ha indicado que "podría dejar mala mar, lluvias y vientos fuertes en el oeste peninsular".

En cualquier caso, la Agencia Estatal de Meteorología ha subrayado que debido a la lejanía temporal del pronóstico y a los posibles escenarios que prevén los diferentes modelos "aún hay incertidumbre".

Por su parte, Samuel Biener, climatólogo de Meteored, advirtió este lunes de que "tenemos que estar atentos en la recta final de la semana a lo que vaya sucediendo en el Atlántico, ya que el huracán Gabrielle apunta a Europa".

"Las últimas previsiones de nuestro modelo de referencia anticipan que podría llegar a Azores a primera hora del viernes como tormenta (sub)tropical. Al interactuar con el chorro polar, comenzará su fase de extratropicalización", explicó el experto, por lo que su previsión es compatible con la de la AEMET en relación a la llegada a Azores de Gabrielle.

No obstante, lo que cambia en la previsión del climatólogo es que no descarta al 100% que Gabrielle pueda alcanzar la Península conservando rasgos tropicales. "En estos momentos la mayoría de los escenarios acercan a exGabrielle al noroeste peninsular de cara al fin de semana, en principio como borrasca, pero no podemos descartar del todo que mantenga algún rasgo tropical", afirmó Biener.