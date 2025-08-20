Se pensaba que solo había una única especie de este organismo marino temido en España: la ciencia se equivocaba

El mundo marino es inescrutable, o eso puede parecer en un principio al observar la diversa fauna que se esconde bajo el profundo mar. Pero un grupo de científicos ha dado un paso más en la comprensión de un organismo muy común en las aguas españolas. Se trata de la carabela portuguesa, de la que se han identificado cuatro especies distintas, cuando se pensaba que había una sola.

Para ello, el estudio internacional —con participación del Centro Andaluz de Biología de Desarrollo (CABD-CSIC-UPO-JA) y el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC)— secuenció el genoma de 151 ejemplares y analizó 4.000 imágenes compartidas en iNaturalist, una comunidad global de fotografías tomadas por naturalistas, científicos y público general.

De esta forma, el análisis de ADN detectó diferencias significativas que descartan la posibilidad de cruce entre ellas, incluso cuando habitan áreas comunes. Los resultados del hallazgo, publicados en la revista Current Biology, señalan que este organismo marino se divide, en realidad, en cuatro especies distintas y con diferentes distribuciones geográficas: Physalia physalis, Physalia utriculus, Physalia megalista, y Physalia minuta.

Este organismo marino es similar a la medusa pero, a diferencia de ésta, es un conjunto de organismos que cooperan como una colonia incapaz de subsistir de manera independiente. Los expertos señalan que su llegada a las costas españolas se debe a las dinámicas de los vientos marinos.

Este descubrimiento "sorprendió enormemente" a los científicos, según reveló la profesora Kylie Pitt, una de las autoras principales del trabajo. "Pensábamos que todas las carabelas eran la misma especie, pero los datos genéticos muestran lo contrario. No solo son diferentes, sino que no se cruzan entre sí, ni siquiera cuando comparten zonas del océano", explicó, según ha publicado El Confidencial.

De esta forma, la investigación pone de manifesto que la ciencia se equivocaba al pensar que los océanos, al estar conectados por corrientes y vientos, favorecían la distribución de una sola especie global de carabela. Ahora, han demostrado que cada una de las cuatro especies identificadas posee características propias y una evolución independiente.

"Este hallazgo ha sido posible gracias a un inmenso esfuerzo de recolectar los especímenes por todo el mundo, lo que ha permitido revelar la existencia de distintas especies y características genéticas", declaró Ozren Bogdanovic, investigador del CABD y otro de los autores del estudio.

Por su parte, Laura Prieto, líder de las investigaciones sobre organismos gelatinosos que se llevan a cabo en el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC), asegura que este trabajo "resulta relevante porque transforma la comprensión de la conectividad en el medio marino". "Además, puede conllevar implicaciones importantes para la conservación y gestión de especies, ya que permite identificar poblaciones locales cuya gestión puede requerir medidas más específicas que si se tratasen como una única población global", apuntó.