Una doctora en Química pone en evidencia los tapones pegados a las botellas y da su solución más efectiva

Robert Michael/picture alliance via Getty Images

Aunque ya hace tiempo que distintos fabricantes dieron el paso adelantándose a la entrada en vigor de la normativa, la implantación de los formatos de botellas de plástico que llevan el tapón unido a estas ya están al orden del día. La directiva comunitaria que aprobó el Parlamento Europeo en 2019 ya ha entrado en vigor en los primeros compases de este mes de julio.

No obstante, esta medida dirigida a favorecer que no se pierda este elemento de plástico en la cadena del proceso de reciclaje -se trata de un plástico de mayor valor que el del propio envase-, no carece de detractores o de voces expertas que le hayan sacado algún 'pero'.

Precisamente, este es el caso de Deborah García Bello, doctora en Química, que en declaraciones a Diario Vasco para un reportaje sobre este ámbito señala que habría otras alternativas a valorar. "Evita que estos objetos pequeños se pierdan, pero...", comienza a exponer.

La alternativa a los tapones unidos a las botellas de plástico que defiende esta experta

Así, García Bello explica ese 'pero' a este formato de envases al que obliga la directiva comunitaria. "Pero es verdad que añaden un fase más al reciclado", apunta la doctora desgranando que la clave está en los tipos de plásticos que usa cada elemento del envase. El cuerpo de la botella es de "PET, un polímero termoplástico que se recicla con mucha facilidad y casi infinitas veces", pero el tapón acostumbra a ser de "HDPE o PP, de diferente ansiedad al anterior".

De ahí el problema, al ser distintos no cuentan con la misma densidad de fusión y eso obliga a un procesamiento por separado: "Si los fundiéramos juntos, el material obtenido sería una mezcla de muy bajo valor y que no serviría para casi nada". De ahí que Deborah García recuerde que se puede optimizar aún más el reciclaje y adelanta que "ya hay fabricantes con propuestas interesantes, pero no es tan sencillo como parece".

Precisamente, una de las grandes alternativas pasaría por elaborar el tapón del mismo material que la botella, lo que evitaría que se tuviese que separar este de la botella en la propia planta de reciclaje.