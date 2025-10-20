'13 piezas de la Gürtel y una confesión desesperada': claves del último juicio con 20 pactos hechos

Como si de una ópera -siendo realistas, más bien zarzuela- se tratase, se ha consumido el entreacto y el libreto llega a las páginas de un acto final marcado por la gran aria del desenlace. Si las arias fuesen colectivas y lo que se entonasen fuesen confesiones, claro. Salvando las distancias, esta es la esencia con la que llega el último de todos los juicios de la macrocausa que hace 16 años se inició para juzgar la conocida como 'trama' o 'caso Gürtel'. La misma que, más allá de los tribunales y su espera, se saldó con la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy y al Partido Popular del poder.

En realidad, la vorágine que desató la 'Gürtel' se cobró más 'víctimas', entre ellas, la del juez que lo investigó inicialmente, Baltasar Garzón, pero, ¿te acuerdas realmente en qué consistía un proceso desde el que ya ha transcurrido la friolera de 16 años? Probablemente no. Pero los encausados que han llegado este lunes a la Audiencia Nacional sí. Al menos una veintena de ellos, puesto que han entrado en sede judicial con 20 acuerdos con la Fiscalía. O, en otras palabras, con 20 confesiones previas que suponen haberse reconocido culpables. Son los números que acompañan a la que será la undécima sentencia y que se centrará en juzgar las cañerías del dinero. Es decir, el complejo entramado fiscal y societario de la trama.

"El PP ha pagado [por el 'caso Gürtel']" Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP

Estas son todas las claves y últimos movimientos que acompañan a un complicado otoño judicial para un Partido Popular que esta mañana ha optado por poner al frente de las explicaciones a Cuca Gamarra. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, formación que gobernó España con dos mayorías absolutas, ha lamentado la lentitud en el proceso, indicando que "necesitamos una justicia que sea más rápida" para pasar a insistir en el argumentario que los populares vienen esgrimiendo cuando se agitan los fantasmas del pasado.

Que el caso "ya ha tenido consecuencias políticas, que el PP ha pagado", ha dicho en las ondas de RNE, para cambiar el foco. "En el presente tenemos asuntos de corrupción que afectan al Gobierno actual. ¿Dónde están las respuestas políticas de todos sus socios?", se ha preguntado, ante el 'caso Koldo', pero sin referencias a que el Partido Popular, como partido político, fue condenado hasta en tres ocasiones por corrupción.

¿Qué han dicho los 'cabecillas'?, ¿a quién se juzga en esta pieza final?

Cuando se habla de la 'trama Gürtel', inmediatamente vienen a la cabeza cuatro personas, pero solo una de estas ha sido absuelta y hoy representa el mayor dolor de cabeza, dentro de su formación, para el president valenciano y popular Carlos Mazón. Más allá de Francisco Camps, este entramado de corrupción tiene tres nombres propios: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez. Quizás se les conozca más por sus sobrenombres o cargos.

El primero, es el empresario que se valió de su red de contactos con el PP para dirigir esta trama corrupta. Le apodaban -en realidad, le gustaba a él que llamasen así- 'don Vito', en referencia al personaje de Marlon Brando en El padrino. Considerado el jefe de la trama, su 'número 2' era Crespo. Pero Crespo, a su vez, había sido 'número 3' de otra organización diferente. Fue el secretario de Organización del Partido Popular de Galicia (PPdeG) entre 1995 y 2003, de la mano de Xosé Cuíña Crespo y Manuel Fraga. El tercero de ellos también es otro empresario, aquel al que apodaban 'El Bigotes'.

Los dos primeros, Correa y Crespo, llegan a este último juicio ya condenados, pero también muy dispuestos a colaborar. El primero ya tiene una pena de 92 años -de los que pasó 10 en prisión antes de obtener el tercer grado penitenciario- a la que podría sumar unos 77 más en esta pieza. Misma posibilidad a la que se enfrenta el expolítico del PPdeG, quien acumula 13 años y 3 meses -de los que ha pasado 9 en la cárcel- por la pieza del 'caso Fitur', enmarcado en la rama valenciana de esta trama. Junto a ellos dos y a 'El Bigotes' se juzga desde hoy a un total de 26 personas. Tan solo unas seis de ellas han optado por no llegar a pactos con el ministerio fiscal, si bien podrían haber no trascendido eventuales acuerdos.

De esta forma, Correa y Crespo han reconocido ante la Fiscalía ser culpables de delitos de fraude fiscal y de blanqueo del dinero, en un movimiento destinado a lograr una rebaja de la condena reconociendo los hechos por los que se les acusa. Esa es la situación en la que llegan ante la Sección Segunda de lo Penal del antes mencionado alto tribunal. Un juicio al que además acuden asesores fiscales, otros empresarios, los presuntos testaferros y nombres de personas ligados al Grupo Correa.

¿Qué han confesado los cabecillas exactamente?: de la cuenta 'Soleado' a la regularización que 'quiso hacer'

Correa ha reconocido en un escrito que Crespo y al que se tiene por el cerebro de las finanzas del entramado corrupto, Ramón Blanco Balín, estaban al cargo de las tareas societarias y fiscales, junto con Vicente Agramunt. Estos últimos acusados en este aspecto como responsable civiles. Correa ha asegurado en dicho documento que hubo un momento en el que quiso regularizar dicho dinero, mas fue Ramón Blanco el que le convenció de que no lo hiciese.

¿Cómo? Según Correa, Blanco le dijo que se encontraba en una cuenta bancaria y que estaba protegido. ¿Cuánto de protegido? Según el empresario, el hombre encargado de las finanzas de la Gürtel le transmitió que era una cuenta que solo empleaban figuras de "máxima relevancia", como el caso del rey -ahora emérito- Juan Carlos I y poniendo por delante que lo "lamento ahora enormemente". Era la denominada cuenta 'Soleado'. Cabe recordar que Correa pudo acceder a la semilibertad cuando colaboró en la devolución de 20,7 millones de euros de la trama corrupta.

¿Qué ha dicho Crespo? El escrito del exsecretario de Organización de los populares gallegos ha sido muy claro en su confesión. Su escrito, que adelantó El País, comienza de la siguiente manera: "Reconozco que dirigía de hecho las empresas del Grupo Correa, así como también que coordinaba y daba las instrucciones a quienes dirigían de derecho estas compañías".

No es lo único que ha admitido y que golpea de lleno a aquel PP. Al igual que en otros juicios del caso y teniendo en cuenta que ha sido condenado hasta 8 veces, Crespo ha señalado que "la deducción de gastos que realmente eran obsequios o prodigalidades a favor de determinadas autoridades o funcionarios del Partido Popular", ha desgranado. También que era él quien estaba detrás de ese entramado societario: "Como contraprestación con relación a mi participación en diversos negocios con Correa, percepción de comisiones por adjudicaciones de obras y para canalizar de forma opaca al fisco las cantidades percibidas, constituí varias sociedades en Panamá".

¿Cuánto falta para que se resuelva este último juicio de la 'Gürtel'?

Después de 16 años escuchando hablar de la corrupta trama Gürtel, otra de las grandes preguntas que flota en el ambiente es la de cuánto más habrá que esperar para poder dar carpetazo a uno de los mayores escándalos políticos de la historia reciente de España. No será rápido y tiene mucho que ver con las confesiones y acusaciones. Concretamente de aquellos que han decidido no suscribir pacto alguno ni reconocer nada.

El hecho de que solo una veintena de los acusados en el juicio hayan llegado a acuerdos de conformidad con el ministerio fiscal, dilatará los tiempos del proceso que ha arrancado este lunes 20 de octubre. Se espera que éste abarque cerca de un mes, hasta el 20 de noviembre, para después pasar al tiempo de espera pertinente para conocer la sentencia definitiva. Cabe recordar que desde que se dictó la apertura de juicio de esta pieza en concreto, la última de todos, han pasado ya cinco años.

