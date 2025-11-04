A prisión la expareja de la mujer asesinada este lunes en Moguer (Huelva)

Un coche de la Guardia Civil a la entrada de la finca donde vivía y trabajaba una mujer marroquí de 47 años de nombre Zahra, en Moguer (Huelva), asesinada presuntamente a manos de su expareja. Juan Chicano

La Justicia ha ordenado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre de 56 años detenido como presunto autor del asesinato de su expareja este lunes en Moguer (Huelva). Según informan desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), durante la fase de instrucción se concretará si los hechos son constitutivos de un delito de homicidio o de un delito de asesinato.

La detención de este varón, de 56 años y natural de Burkina Faso, se produjo en la madrugada de ayer después de que los compañeros de trabajo de la víctima hallaran el cadáver de la mujer, de 47 años y marroquí, con signos de violencia cuando fueron a buscarla porque no había aparecido en su puesto en una finca agrícola de la localidad.

La hija de la víctima había informado a los agentes la semana pasada de que el detenido amenazó a su madre después de que ésta le anunciara que iba a casarse con otra persona. No existían denuncias previas por violencia machista, ni antecedentes del detenido en el sistema VioGen.

La víctima trabajaba y residía en la misma finca en la que fue encontrada muerta; llevaba 17 años en Moguer, donde estaba empadronada y hace poco había traído a España a su hija de 23 años. Este martes se han celebrado sendos minutos de silencio en su memoria a las puertas de la Subdelegación y de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó ayer la naturaleza machista de este crimen, por lo que son ya 35 las mujeres muertas a manos de sus parejas o expareja en lo que va de año en España, 11 de ellas en Andalucía.