Ábalos publica su primer mensaje desde la cárcel: "Mi adaptación está siendo menos traumática de lo que esperaba"

El aún diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, el 21 de octubre de 2025 en Madrid.

José Luis Ábalos ha vivido un fin de semana diferente a lo que ha sido habitual en él. El exministro y ex secretario de Organización del PSOE lleva en prisión desde el pasado jueves por el caso Koldo y ha hablado desde su perfil en la red social X de cómo está siendo su adaptación.

Con su nuevo nombre en la plataforma de Elon Musk, "En el nombre de Ábalos", ha reiterado en varias ocasiones que es "inocente" y que luchará "por la verdad y la justicia, aunque digan que soy culpable".

"Se están desmantelando progresivamente las bases necesarias para una sociedad libre, justa e igualitaria. Defenderé mi inocencia con lo poco que me queda", ha destacado en la red social.

José Luis Ábalos ha cargado contra el Gobierno y la oposición, ya que "no respeta un derecho fundamental como la presunción de inocencia, reconocido y exigible para todas las personas".

"Ya estoy en la cárcel porque el sistema así lo ha decidido, sin haber celebrado juicio y bajo un falso pretexto subjetivo de un riesgo de fuga “extremo”, teniendo a un menor a mi cargo, cuidando a mi madre de 96 años cada dos fines de semana alternos y siendo un diputado que acude semanalmente al Congreso", ha razonado.

Respecto a su etapa en prisión, Ábalos ha destacado su agradecimiento "por el buen trato que estoy recibiendo en prisión por parte de todos los funcionarios y por los demás internos" y también ha detallado cómo han sido los primeros días en prisión. Mejor de lo que él pensaba.

"Mi adaptación está siendo menos traumática de lo que esperaba. Eso sí, aquí hace mucho frío. Sigo fuerte y firme, y metiéndome en prisión no me van a doblegar ni a callar", ha reconocido, en un mensaje que ha compartido este mismo domingo.