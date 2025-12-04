Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Pedro Sánchez sobre los audios de Torrejón: "El negocio de la sanidad privada es a costa de las listas de espera de la pública"
Pedro Sánchez sobre los audios de Torrejón: "El negocio de la sanidad privada es a costa de las listas de espera de la pública"

El presidente del Gobierno ha hecho referencia a la noticia publicada por El País durante su intervención en el inicio de la campaña electoral de Extremadura para las elecciones del 21 de diciembre. 

El presidente del Gobierno, Pedo Sánchez, durante el inicio de la campaña electoral de Extremadura.
El presidente del Gobierno, Pedo Sánchez, durante el inicio de la campaña electoral de Extremadura.EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este jueves en Plasencia por motivo del inicio de la campaña electoral para las elecciones Extremeñas que tendrán lugar el próximo 21 de diciembre donde el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, se presenta como cabeza de lista del Partido Socialista. 

Durante su intervención, ha reaccionado a los audios publicados por el diario El País en el que el gerente del Hospital de Torrejón aseguraba que "quería desandar" los pasos para aumentar las listas de espera de la localidad madrileña

"Venía recordando ese audio donde se escucha a ese gerente de un hospital privatizado. Que el negocio de la sanidad está privada está en las listas de esperas de la sanidad pública, da igual que sean los cribados en Andalucía, o la privatización de Ayuso en Madrid, siempre hacen lo mismo: recortar", ha expresado indignado Sánchez ante la noticia del día y afirmando que ese "es el modelo del Partido Popular: hacer negocio con la salud de todos para que ganen cuatro". 

"El Partido Popular va en contra de la gente de a pie", ha proseguido el presidente del Gobierno lanzando una pregunta al aire: "¿Queremos más derechos o más derechas?".

Tras ello y siguiendo haciendo referencia a la situación madrileña, Sánchez ha expresado que da igual que sea "el grupo Ribera o Quirón" y ha hecho alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Es hacer negocio con la sanidad de todos y al final, ¿qué hacen?, que se lo pregunten al novio de Ayuso". 

La campaña electoral de Extremadura da el pistoletazo de salida en la que Sánchez ha pedido que se vote al candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, porque, bajo sus propias palabras, "quiere que pierda la derecha". 

"Te necesitamos al frente de la Junta de Extremadura para seguir ampliando los derechos. Si España está en su mejor momento, imaginad cuando el Partido Socialista gobierne en la mayoría de ayuntamientos y provincias del país", ha concluido el líder del Ejecutivo. 

