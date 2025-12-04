Ley de multirreincidencia: en qué consiste una de las exigencias de Junts que desbloquea el Congreso

La política tiene cosas muy curiosas. En pleno enfrentamiento PSOE-PP y en plena ruptura Junts-PSOE, las tres formaciones se han puesto de acuerdo para desbloquear la ley de multirreincidencia y llevarla hasta la Comisión de Justicia en el Congreso, dando respuesta a una exigencias de la formación catalana al Ejecutivo.

PSOE, PP y Junts han llegado a un acuerdo en el Congreso en torno a seis enmiendas transaccionales dentro de una proposición de ley hecha por los de Puigdemont para castigar estos comportamientos a través de un endurecimiento del código penal en casos de delitos continuados y reincidentes.

No es un texto nuevo. Ya en 2024, Junts lo llevó a la Cámara Baja y allí obtuvo un amplio apoyo, incluyendo a PSOE, PP y Vox, pero el asunto quedó en vía muerta.

Tras la "ruptura" de los catalanistas con el PSOE, el principal partido del Ejecutivo decidió poner en marcha una ponencia para reactivarlo y dirigirlo a la Comisión de Justicia, donde se comenzará a debatir en un plazo de dos semanas, con vistas a que sea en febrero cuando el pleno del Congreso lo debata de forma integral.

Pese al acercamiento puntual, los postconvergentes de Junts insisten en haber "roto" su relación parlamentaria con los socialistas y, por ende, con el Gobierno.