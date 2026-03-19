Muere el director de 'Doraemon' y referente del 'anime', Tsutomu Shibayama, a los 84 años

Días tristes para el mundo del anime. El japonés Tsutomu Shibayama, referente del género y director de producciones tan reconocidas como Doraemon y Ranma 1/2, ha fallecido a los 84 años, tal y como ha confirmado el estudio Ajia-do Animation Works, que él mismo cofundó.

En el estudio de animación han destacado que "sostuvo la franquicia Doraemon tanto en televisión como en cine, consolidando su salto de fenómeno local a icono global" sobre la franquicia de el "gato cósmico" que estuvo presente en cines y televisiones de todo el mundo durante más de 20 años.

Aunque comenzó su trayectoria como dibujante de manga, bajo el seudónimo de Hajime Sanjo, Shibayama dio el gran salto a la animación en 1978 cuando cofundó el estudio Ajia-do Animation Works, desde el cual dirigiría tanto Doraemon como otras tantas series de anime referentes como Ranma 1/2, Nintama Rantaro o Makoto-chan.

A través de la dirección de estas ficciones, Shibayama aportó su peculiar sentido narrativo y lenguaje que marcaría buena parte del anime ya producido en el siglo XXI, marcado por la aventura y el humor familiar, pero sin dejar de lado la ciencia ficción y la fantasía.

La noticia de su muerte se ha hecho pública días después de su fallecimiento, que tuvo lugar el 6 de marzo, y tras un funeral privado al que solo asistieron familiares cercanos. No obstante, la noticia ha conmocionado al mundo, donde Doraemon, a pesar de ser un manga nacido en 1969 de la mano del dúo Fujiko F. Fujio no dio el salto al gran público mundial hasta que lanzó su ficción en 1973.

Este anime, cuya premisa era un "gato robot del siglo XXII" que llega a la vida de un niño angustiado y sin suerte para facilitarle la vida, se ha emitido en más de 70 países de todo el mundo, entre ellos España, donde se emitía en buena parte de las televisiones autonómicas parte de la Forta.

A lo largo de su trayectoria, Shibayama ha recibido numerosos reconocimientos como el Premio de la Agencia de Asuntos Culturales de Japón en 2012 por su contribución al mundo de la animación.