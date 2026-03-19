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Muere el director de 'Doraemon' y referente del 'anime', Tsutomu Shibayama, a los 84 años
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Muere el director de 'Doraemon' y referente del 'anime', Tsutomu Shibayama, a los 84 años

Shibayama cofundó el estudio Ajia-do Animation Works en 1978.

Marina Prats
Marina Prats
Imagen de un episodio de 'Doraemon'.
Imagen de un episodio de 'Doraemon'.

Días tristes para el mundo del anime. El japonés Tsutomu Shibayama, referente del género y director de producciones tan reconocidas como Doraemon y Ranma 1/2, ha fallecido a los 84 años, tal y como ha confirmado el estudio Ajia-do Animation Works, que él mismo cofundó.

En el estudio de animación han destacado que "sostuvo la franquicia Doraemon tanto en televisión como en cine, consolidando su salto de fenómeno local a icono global" sobre la franquicia de el "gato cósmico" que estuvo presente en cines y televisiones de todo el mundo durante más de 20 años.

Aunque comenzó su trayectoria como dibujante de manga, bajo el seudónimo de Hajime Sanjo, Shibayama dio el gran salto a la animación en 1978 cuando cofundó el estudio Ajia-do Animation Works, desde el cual dirigiría tanto Doraemon como otras tantas series de anime referentes como Ranma 1/2Nintama Rantaro o Makoto-chan.

A través de la dirección de estas ficciones, Shibayama aportó su peculiar sentido narrativo y lenguaje que marcaría buena parte del anime ya producido en el siglo XXI, marcado por la aventura y el humor familiar, pero sin dejar de lado la ciencia ficción y la fantasía.

La noticia de su muerte se ha hecho pública días después de su fallecimiento, que tuvo lugar el 6 de marzo, y tras un funeral privado al que solo asistieron familiares cercanos. No obstante, la noticia ha conmocionado al mundo, donde Doraemon, a pesar de ser un manga nacido en 1969 de la mano del dúo Fujiko F. Fujio no dio el salto al gran público mundial hasta que lanzó su ficción en 1973.

Este anime, cuya premisa era un "gato robot del siglo XXII" que llega a la vida de un niño angustiado y sin suerte para facilitarle la vida, se ha emitido en más de 70 países de todo el mundo, entre ellos España, donde se emitía en buena parte de las televisiones autonómicas parte de la Forta. 

A lo largo de su trayectoria, Shibayama ha recibido numerosos reconocimientos como el Premio de la Agencia de Asuntos Culturales de Japón en 2012 por su contribución al mundo de la animación.

Marina Prats
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Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

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