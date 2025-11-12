Abascal pide a Feijóo que se comprometa a construir presas y diques en la Comunidad Valenciana para apoyar a Pérez Llorca

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha recordado este jueves al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que las condiciones de Vox para apoyar la investidura de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana son un rechazo explícito a las políticas verdes y a la inmigración. En el concreto, le ha dicho que "le da igual que les llamen negacionistas" del cambio climático por exigir la construcción de presas y diques y le ha urgido a que Pérez Llorca se comprometa a eso "por lo menos". El apoyo de Vox al candidato del PP en las Cortes valencianas es fundamental.

En su turno de réplica al jefe del Ejecutivo en el Congreso de los Diputados tras su comparecencia para hablar sobre asuntos diversos como política internacional o el Estado del bienestar, Abascal ha exigido a Sánchez que "devuelva la voz a los españoles" y se ha comprometido "solemnemente" a pedir comicios en la Comunidad Valenciana "un segundo después" de que él haga lo mismo convocando elecciones generales.

"Si no (convoca elecciones generales), cállese y déjenos a los demás reconstruir la Valencia arrasada por sus políticas climáticas", ha agregado el líder de Vox, en referencia a los reproches de Sánchez al acuerdo entre el PP y Vox para elegir a un nuevo presidente valenciano y la petición de elecciones autonómicas.

Durante su intervención, Abascal ha ahondado en las críticas de su formación al bipartidismo de PP y PSOE, a los que habitualmente equipara en materia de inmigración y políticas climáticas, entre otros asuntos, y a los que acusa de copar y repartirse las instituciones.

El líder de Vox ha asegurado que le parece "bien" que Feijóo no cuente con él en un hipotético futuro gobierno, pero le ha aconsejado que "no empiece a repartir ministerios y vicepresidencias como en las elecciones del 23, porque "no les saldrá bien". En esta línea, ha recomendado que PP y PSOE presenten una lista conjunta en las próximas elecciones habida cuenta de que "defienden juntos todo lo esencial".

"De la mano han rendido nuestras fronteras, promovido una invasión y el terrorismo climático del que se benefician, de la mano han dejado a Europa indefensa ante (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin, han destruido la soberanía energética hasta el punto de que haya apagones, han destruido la capacidad industrial, de la mano nos traen las zonas de bajas emisiones, el euro digital y se fueron al extranjero a pactar el control judicial", ha ilustrado.

También les ha culpado del deterioro de la sanidad y educación públicas, del problema de la vivienda, de los bajos salarios y de la fuga de talentos, y ha insistido en vincular todas estas problemáticas que aquejan a los españoles con la inmigración ilegal. "No ha existido un plan más irresponsable y suicida que su política migratoria de estas décadas", ha resumido, antes de abogar por la "drástica" solución de expulsar a los ilegales, los que cometen delitos, no se adapten y los que viven de ayudas sociales.

Asimismo, Abascal ha puesto el foco en Sánchez, al que ha tildado de "narcisista sin escrúpulos", y le ha acusado de "promover que se utilice la violencia contra la oposición" para seguir en La Moncloa, mediante el indulto a los que cometen esa violencia, en alusión al indulto a dos de los seis condenados por disturbios durante una protesta contra la celebración de un mitin de Vox en 2019.

Además, ha arremetido contra la imagen internacional del presidente. "Tiene una pose de gran estadista y quería venderse como el gran adversario de (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump, un Obama de Pozuelo", pero, si en el extranjero tienen que compararlo, "la comparación que más se repite es la de Nicolás Maduro", con la salvedad de que el venezolano "no se lucraba con los negocios de su suegro, conducía un autobús, algo más decente".

El líder de Vox ha afirmado que "el único objetivo" del Gobierno es que Sánchez "no acabe en la cárcel" y ha pronosticado que su futuro se vislumbra en los tribunales. "Soñaba con un cargo internacional que le alejase de los juzgados, pero me temo que no lo ha conseguido", ha dicho, y ha advertido de que "nadie se cree" que "no supiera nada" de los presuntos casos de corrupción que rodean a su entorno y a su partido.