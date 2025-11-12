Sánchez obligará a las CC.AA. a hacer públicos los datos sobre la situación de la sanidad, la educación y la dependencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado duramente este miércoles contra las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP por el debilitamiento "al que están sometiendo" al Estado del bienestar, especialmente en lo relativo al sistema sanitario público. "Sólo han traído recortes y precariedad", ha dicho. Por este motivo, ha anunciado que obligará a todas las regiones a presentar los datos sobre los sistemas sanitarios, educativos y de dependencia de cada uno de ellos. "Los datos no son suyos, son los de la ciudadanía. Y así el Gobierno sabrá también hacia qué van los recursos que estamos destinando para estas competencias", ha dicho.

En una comparecencia a petición propia en el Congreso para hablar de política internacional, servicios públicos y corrupción, el jefe del Ejecutivo ha dicho que fortalecer al sector privado en perjuicio de lo público es una corrupción "legal, pero inmoral". "La corrupción, a veces, son partidos políticos que recortan y privatizan servicios públicos a cambio de algunos favores. Y eso se sufre en las listas de esperas, en la falta de plazas en escuelas infantiles, en las residencias de mayores... Nos estamos jugando el futuro de nuestro Estado del bienestar", ha dicho.

Sánchez ha denunciado que su gobierno ha transferido mucho dinero a las regiones para fortalecer sectores tan importantes como la sanidad, la educación o la dependencia, aunque esto no se ha traducido en un fortalecimiento de dichas materias. "Si el gobierno está destinando a las CC.AA. más dinero, ¿por qué los servicios públicos están empeorando? La respuesta es que no es un problema económico, sino ideológico y de modelo social. Hay gobiernos que están usando este dinero para satisfacer las demandas de las élites", ha dicho.

El presidente del Gobierno se ha enseñado especialmente con la situación de la sanidad en la Comunidad de Madrid. "Hoy, uno de cada tres euros del gasto madrileño va al concierto con clínicas privadas. Dicen que privatizar mejora la calidad del servicio. Ha ocurrido todo lo contrario: la confianza de los madrileños con respecto a su sistema sanitario ha caído 23 puntos. Las listas de espera se han disparado y hay que esperar hasta dos años para ecografías de bulto en pecho o en cuello. Y a mucha gente le están dando cita a las tres o a las cuatro de la madrugada. Y si la rechazan, les penalizan con más meses de espera. Por eso, 360.000 madrileños han tenido que hacerse un seguro privado para sobrevivir. Este es el milagro privatizador de la Comunidad de Madrid: una salud pública que se apaga poco a poco mientras brillan las cuentas de sus resultados. Han convertido Madrid en un casino en el que Quiron siempre gana y los ciudadanos siempre pierden", ha dicho.

Sánchez también se ha referido a la situación en Andalucía, con mención especial al problema de los cribados del cáncer de mama. "Desde 2019, el gobierno andaluz ha destinado 4.000 millones de euros a conciertos con clínicas privadas. Las derivaciones a cirugías privadas se han triplicado y el gasto en conciertos ha subido casi un 70%. El resultado está siendo que el número de sanitarios por habitantes se ha desplomado, su satisfacción ha caído y las listas de espera se han disparado. En este momento, hay 848.787 andaluces esperando un diagnóstico. Y 200.000 esperando una operación, de los cuales 43.000 llevan más de un año esperando. Esto es lamentable, pero también inmoral. Sobre todo cuando está dejación de servicios viene acompañada de mentiras y negligencias, como ha pasado con los cribados del cáncer", ha dicho.

De la misma manera se ha pronunciado Sánchez sobre la educación o la dependencia, siempre refiriéndose a regiones en las que gobierna el PP. "Quieren desmantelar lo público y convertir los derechos de la mayoría en el negocio de una minoría. Pero defender España no es pasearse con la bandera del aguilucho o atacar a los inmigrantes. Defender España es apostar por las escuelas públicas, los centros de salud, invertir en esas residencias... Esa es la España que más merece defender. La España del bienestar, que construyeron nuestros padres y abuelos. La España que nos iguala y que nos integra. Y eso, señores del PP y Vox, no van a destruirlo", ha advertido.

"Colapso político intelectual"

En otros asuntos, Sánchez también ha denunciado este miércoles el "colapso político intelectual" que - según él - sufre la derecha tradicional "desde la crisis financiera y la respuesta neoliberal fracasada". Una situación que ha llevado a formaciones como el PP a "insultar, caer en contradicciones y rendirse a la ultraderecha".

El jefe del Ejecutivo ha señalado que España ha sufrido en estos últimos años "una oposición destructiva, sin aportar una sola propuesta y sin arrimar el hombro". "¿Cómo se puede explicar que hayan votado en contra de revalorizar las pensiones o de una reforma laboral acordada con los agentes sociales y que ha traído más empleo?", se ha preguntado.

En contraste con esa oposición, Sánchez ha asegurado que España "funciona y avanza" gracias a su gobierno de coalición. "El trabajo que se está haciendo en estas Cortes está trayendo crecimiento económico, crecimiento del empleo y reducción de la desigualdad. Hemos logrado paz social. Por convicción y por necesidad, no ha habido en la historia de la democracia de nuestro país un gobierno tan parlamentario como el mío", ha dicho.

Pero ante el aviso de Junts de que no apoyará las iniciativas legislativas del Gobierno, Sánchez ha pedido a los independentistas catalanes "hacer política con mayúsculas, al servicio de los ciudadanos". "¿Qué argumentos hay para bloquear una ley que protege a nuestros niños o los entornos digitales? ¿O que no salga una ley de familias? Apelo a los grupos parlamentarios a un espíritu de acuerdo", ha pedido sin dirigirse directamente a Junts.

Durante su intervención, Sánchez también ha señalado que el PP ha caído en contradicciones y se ha "rendido" ante la ultraderecha por no tener un proyecto político. Y una de esas contradicciones, según él, es pedir elecciones generales cuando Feijóo no contempla convocarlas en la Comunidad Valenciana tras la salida de Mazón. "Exijo a Abascal que no pacte con la derecha y que vayan los valencianos a elecciones. En todo caso, el gobierno va a estar vigilante para que ninguno de los acuerdos al que lleguen vulnere las materias de derechos y libertades", ha advertido.

El presidente del Gobierno también se ha referido brevemente al problema de la corrupción, donde ha subrayado de nuevo que su gobierno tiene una "tolerancia cero" ante ella y que están "colaborando con la justicia".