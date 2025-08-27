Ada Colau se embarcará en la mayor Flotilla a Gaza desde el inicio del bloqueo 

La exalcaldesa de Barcelona, la también activista Ada Colau, se embarcará en la Global Sumud Flotilla, el mayor intento de romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza desde que comenzara hace casi veinte años. Así lo ha anunciado ella misma en su cuenta en Instagram: "Será la movilización más grande que se habrá hecho por mar hasta la fecha para intentar abrir ese corredor humanitario que Gaza necesita", ha dicho Colau.

El objetivo de la Global Sumud Flotilla, en la que participa también Greta Thunberg, quien además forma parte de su Comité Directivo, será el de "romper el bloqueo del Estado criminal de Israel". "Lo que hacemos decenas, cientos, miles de activistas en Europa y en el mundo es lo que deberían estar haciendo los Gobiernos, pero mientras sigan siendo unos cobardes, incluido el Gobierno de España, que mantiene el tráfico de armas y acuerdos comerciales con Israel, la población debemos actuar", ha defendido la exalcaldesa: "No debemos rendirnos ante el peor genocidio que ha vivido la población".

En su vídeo, Colau se ha preguntado además "¿qué más tiene que pasar para que hagamos, no el mínimo, sino el máximo esfuerzo para detener este crimen retransmitido en directo?" "Es verdad que llegamos tarde. Ha habido miles de personas asesinadas hasta la fecha, pero estamos a tiempo de evitar muchas más muertes inocentes. Nuestro deber es hacer todo lo que podamos para que quede claro que este genocidio no se hace en nuestro nombre", ha denunciado para insistir en que "rendirse no es una opción". "La causa palestina es la causa de la humanidad", ha concluido Colau.

Los intentos por llegar a Gaza a través del mar Mediterráneo se remontan al año 2008, cuando por primera vez dos buques de pesca cargados de ayuda humanitaria, el Liberty y el Free Gaza, pudieron atracar en la Franja después de que en 2007 Israel, pero también Egipto, bloquearan el acceso a Gaza por tierra, mar y aire. En uno de los barcos viajaba el activista de los derechos humanos nacido y criado en Khan Younis Musheir El-Farra. "Por primera vez en mi vida, fui a Gaza sin ser humillado, sin tener que pedir permiso a Israel. Lo logramos. Por fin lo logramos. Y ahora otros deben unirse a nosotros y hacerlo también", dijo tras el éxito del trayecto. El pasado mes de octubre de 2023, El-Farra estaba de regreso en Khan Younis y fue testigo de un bombardeo israelí a un bloque residencial que mató a 16 de sus familiares. "Cada noche oigo esos gritos, esos lamentos", contó el activista a The Guardian.

Desde aquella ruptura exitosa del bloqueo naval, solo cuatro viajes más tuvieron el mismo resultado. Ninguno más. Israel no permitió que ningún otro barco llegara a la Franja. En 2010, el Ejército israelí asaltó la Flotilla de la Libertad y asesinó a una decena de activistas del barco turco Mavi Marmara. Quince años después, el Gobierno de Benjamin Netanyahu continúa con el envío de equipos de élite de las fuerzas militares israelíes para impedir la llegada de más barcos. Los últimos intentos fueron los de los buques Conscience en mayo, el Madleen en junio y el Handala en julio. Mientras el primero fue atacado por drones, Israel asaltó los dos últimos, detuvo a sus tripulantes y los deportó, como contó a El HuffPost uno de ellos, Sergio Toribio.