Albares propondrá a la UE un plan para detener la hambruna en Gaza y adoptar más sanciones contra Israel

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, el 23 de junio de 2025, en el Consejo del ramo celebrado en Bruselas.

Un plan para poner fin a la hambruna en Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dado a conocer este viernes que llevará ante sus homólogos europeos un plan para detener la situación que está "poniendo en peligro" la vida de miles de gazatíes.

En un vídeo que ha compartido en redes sociales, Albares ha explicado que tanto "en Ucrania y en Gaza están en juego la seguridad y los valores de Europa" y ha explicado que desde España se trabaja para "que la UE despliegue su fuerza diplomática y sus valores humanistas". "Por los intereses europeos. Por el alma de Europa", ha añadido.

Antes de acudir al Consejo de Asuntos Exteriores informal de Copenhague, ha asegurado que propondrá un plan para detener la hambruna en la Franja de Gaza y para que el bloque adopte más sanciones contra aquellos que "quieren malograr" la solución de los dos Estados, entre otras medidas.

Albares ha explicado que su propuesta también busca garantizar que "nadie" en la UE venda armas a Israel y asegurar el apoyo financiero a la Autoridad Palestina "para que no se la asfixie económicamente".

También habla de que la hambruna está "inducida por Israel" y ha defendido el respaldo económico a Palestina, asegurando que "es absolutamente vital". "Tenemos que hacer todo lo posible para parar esta guerra", ha señalado.

"Voy a proponer un plan para la UE, para romper esa hambruna inducida por Israel que está poniendo en peligro la vida de miles de gazatíes, incluidos niños y niñas", ha contado, antes de razonar que hay que abogar por "la solución de dos Estados".

"En estas semanas que vienen, Europa se juega también su alma, sus intereses, pero también sus valores, quiénes somos en el mundo y cómo nos perciben. Por eso, España va a liderar que la UE use su peso en el mundo a favor de la paz y de la humanidad, en Gaza y en Ucrania", ha expuesto.