Aldama, a un socio del 'caso Koldo': "Si esto no se da te juro por mi hija que monto un pollo de cojones"

Isaac Buj/Europa Press via Getty Images

El presunto conseguidor de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama, expresó su enfado con algunos de sus miembros en varias conversaciones, donde llegó a decir que estaban intentando que fuera a la cárcel y lanzó una advertencia: "No voy a morir solo".

Así se expresan en unas conversaciones de WhatsApp de octubre de 2021 'Maverik' y 'Portofino', a los que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identifica como De Aldama y su socio Nacho Díaz. Esos chats, a los que ha tenido acceso Europa Press, constan en el sumario de la causa que se instruye en la Audiencia Nacional.

"Me dan mucho miedo estos tíos. Se ha vuelto loco. Y es por el tema del dinero. Tienes que ir sí o sí a ver al jefe. Lo están haciendo al revés. En lugar de sentarse contigo y ver qué hay y en qué se puede crecer. Lo están haciendo al revés. Además, van a quedar de culo con la jefa (...) Vete mañana a Valencia", dice Díaz.

En esa misma línea, le indica: "Todo lo que podrá decir la jefa es que planteaste una salida para ellos digna con el tema de las factura de Luis. Intenta calmar los ánimos con ellos y plantear algo productivo de cara a futuro, a nadie le viene bien estar así".

Aldama le contesta que ya ha "avisado" a "la jefa de todo". "Y espero más tarde hablar con ella", añade y avisa: "Esto va a traer cola, me voy a tener que plantar de muy malas, ya verás".

Díaz le plantea sentarse "con ellos" para explicarles "lo que se está haciendo y en qué pueden participar", lo que desata el enfado de Aldama. "Pero, Nacho, que están intentando joderme la vida y que vaya a la cárcel. ¿En serio me dices eso?".

Díaz le replica que es "por frenarles", a lo que anuda que "el problema es el Grandullón, que no tiene dinero y va a la desesperada", "y ese es el problema que no tiene que perder y va cegado". "¿Qué se te ocurre a ti?, ¿sentarte con el jefe y explicar todo?", le pregunta. Según los investigadores de la UCO, 'grandullón' sería el mote de Koldo García, quien fuera asesor del entonces ministro José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.

"Le dije de ir a Valencia y pasó. ¿Qué más hago?", le espeta Aldama y avanza: "Cuando vuelva de México le diré y ahí sí que es urgente". "Si no quieren que les den, pero no voy a morir solo", remata.

En otra de las conversaciones, Aldama se dirige a Koldo García para mostrarle su enfado. "Me he empadronado en otro sitio jodiendo mi situación actual, si esto no se da te juro por mi hija que monto un pollo de cojones y le digo al jefe personalmente dos cosas por mucho que te enfades", advierte.

Previamente, ambos habían conversado sobre una aparente oportunidad de negocio. "Mándame el nombre del gerente o dueño y la empresa de Dos Hermanas", le pide Koldo a Aldama, que le explica que la compañía se llama Scubic.

"Llama él", le indica Koldo. "¿El jefe o Vicente?", le pregunta Aldama, a quien el asesor del ministro aclara: "El jefe". A continuación, en esa misma conversación, Koldo le dice: "¡Menuda liada la de Dos Hermanas! Luego te cuento".

Unas horas más tarde, Aldama mostraba su decepción a Koldo. "Seguimos igual que todos los días sin nada", escribió. "Si cierto, lo veo. Yo mañana llego. Y otra vez iré a su oficina. Pero más no puedo hacer. Además se lo dijo José, cuando estuvo él en el despacho", zanja el ahora exasesor de Ábalos.