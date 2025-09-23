Alegría respalda a Redondo: el sistema de pulseras "funciona" y es "seguro"

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado en La Moncloa, este martes.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha respaldado la gestión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el sistema de pulseras de control contra agresores de violencia machista y ha insistido en que "funciona" y es "seguro".

Durante la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, Alegría ha apoyado a Redondo y ha denunciado con "rotundidad" la "postura indecente del PP" al lanzar bulos y "jugar con el miedo de mujeres vulnerables".

"Garantizar la certeza de que están seguras, de que han estado protegidas en todo momento, antes, durante y después", ha dicho Alegría tras afirmar que se subsanó la situación de pérdida de datos que hubo durante varios meses por el cambio de contrato "y los dispositivos siguieron funcionando".

No obstante, la portavoz del Gobierno ha señalado que el sistema no es infalible, porque ninguna tecnología lo es, y ha explicado que habrá una nueva licitación y el Ministerio garantizará que en ese nuevo contrato habrá una transición de datos al 100 por 100, de un proveedor a otro, porque "de todo hay que aprender".

Alegría ha negado que las pulseras de control provinieran de Aliexpress como ha señalado el PP y ha incidido en que "se han dado pasos fundamentales en garantizar que cuando se produce cualquier mínima afectación la respuesta está garantizada".

En este sentido ha explicado que cuando una mujer víctima de violencia machista va con su dispositivo y pierde la cobertura o vive un momento de apagón, el sistema salta y se pone en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y de la policía, que realiza una llamada a la mujer y se pone en contacto con el agresor.

