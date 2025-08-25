Almeida sopesa no presentarse a las próximas elecciones del Ayuntamiento de Madrid por la paternidad

El futuro de la capital está en el aire. En una reciente entrevista concedida a El Mundo, el alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado que "no tiene ninguna prisa en volver" a la actividad política y que "adaptará el trabajo a la familia y no al revés". Todo ello a dos años vista de las próximas elecciones al Ayuntamiento de Madrid en el que la hoja de ruta puesta encima de la mesa por propios y extraños sería que volviese a presentarse. Ahora, con 50 años cumplidos, Almeida acaba de ser padre y disfruta de su baja por paternidad.

El alcalde desde 2019 de la ciudad de Madrid consiguió en los últimos comicios la mayoría absoluta y, según las encuestas, podría revalidarla en 2027. Sin embargo, en la entrevista Almeida sopesa seriamente no presentarse a las próximas elecciones. "Ahora mismo no podría garantizar que me volveré a presentar", ha asegurado en El Mundo. "Partido a partido. La vida me ha cambiado tanto que necesito una reflexión incluso de cara a 2027. Creo que es honesto decirle a la gente que volver a presentarme no es una decisión automática porque mi vida no es la que era en 2023 y tengo que pensarlo bien. No lo tengo claro, igual quiero cambiar de trabajo. Es lícito", ha asegurado.

Además, afirma que, incluso volviéndose a presentarse, su vida cambiaría radicalmente para priorizar a su familia. "No volveré con la alegría de otros años ni con los mismos hábitos de trabajo. Voy a estar más en casa, voy a llegar antes. Soy de los que piensan que eres mejor en tu trabajo si en tu vida personal también estás bien", ha dicho.

"Ya no tengo esa vida de adolescente despreocupado, ahora soy padre de familia y eso lo cambia todo. Decidiré cuando llegue el momento", afirma el alcalde madrileño ante las futuras elecciones. En caso de no presentarse, llegaría a su fin la dupla Ayuso-Almeida con los que el Partido Popular lleva gobernando la capital desde hace años.

Mientras la futura decisión sigue rodando en la mente de Almeida, lo seguro es que ahora, con su bajan de paternidad, la familia es su máxima prioridad. "No hay nada peor que pensar que eres imprescindible. Pensar que el mundo no gira sin ti es absurdo. No estoy y no pasa nada porque tengo muy buen equipo. Mi prioridad ahora mismo es mi familia, descansar, desconectar y estar con ellos. No tengo ninguna prisa por volver". ha afirmado.