Almudena Ariza da en el clavo al leer el polémico comentario de Ayuso sobre Julio Iglesias

Isabel Díaz Ayuso ha generado polémica... un día más. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido este martes al cantante Julio Iglesias después de que extrabajadoras en sus mansiones de República Dominicana o Bahamas acusaran al cantante de agresiones sexuales. En sus duros relatos, recogidos por eldiario.es y Univisión, dos mujeres hablan de que Iglesias les metía dedos por el ano, les obligaba estar toda la noche "chupándole el pito" o les obligaba a mostrar sus pechos en público.

Sin embargo, la presidenta madrileña ha salido en defensa del artista a través de un tuit en su cuenta oficial de X. "Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", ha escrito.

El post llega justo después de conocerse que Más Madrid, el principal partido de la oposición de la capital, solicitara a la dirigente popular la retirada de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid al cantante español.

El mensaje ha generado una oleada de críticas, por la falta de empatía de Ayuso hacia las denunciantes. "Hay que estar muy desquiciada para cuando salen dos mujeres a explicar 'penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales' de Julio Iglesias decir que a tope con él porque es un 'cantante universal'. Y utilizar los crímenes de Irán para intentar justificarlo. Es patético", ha escrito, por ejemplo, el comunicador Alán Barroso.

"Esto no sería más que otra barbaridad de Ayuso si no fuera por el mensaje que manda a las mujeres y madrileñas: antes el poder que la justicia, antes los amigotes que la igualdad. Estaría bien que se dignara a representar por una vez a las mujeres, cuestionar sus testimonios es vergonzoso hasta para ella", ha dicho la ministra de Sanidad, Mónica García.

Una de las respuestas que más aplausos ha generado es la publicada en la misma red social por la periodista Almudena Ariza. En un mensaje ha señalado: "Que haya mujeres brutalmente reprimidas en Irán no invalida las denuncias de abuso en España ni en cualquier otro lugar".

¿Qué está pasando en Irán?

Tanto Ayuso como Ariza se refiere a las protestas iniciadas hace dos semanas en Irán, que ya suman más de 600 muertos y miles de detenidos. La mayoría de víctimas tiene menos de 30 años.

Los disturbios comenzaron a finales del mes pasado en el principal mercado de Teherán para denunciar la difícil situación económica e el desabastecimiento de combustible. Pero han derivado en un movimiento político contra la República Islámica a través del cual se exige libertad, justicia e igualdad. Y ahí, las mujeres iraníes tienen mucho que exigir. Puedes leer más información sobre Irán aquí.

Almudena Ariza lo sabe bien. La profesional de RTVE es una destacada periodista y corresponsal internacional muy conocida por su extensa trayectoria cubriendo conflictos bélicos y crisis humanitarias en Asia, Oriente Medio, Nueva York y París. Actualmente, es corresponsal de la cadena pública en Jerusalén.