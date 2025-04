Aragón no ha enviado al Gobierno datos de los menores migrantes acogidos y Madrid aporta cifras "de manera general"

Europa Press via Getty Images

Aragón es la única comunidad autónoma que no ha remitido los datos sobre el número de menores migrantes no acompañados que tiene actualmente en acogida y la Comunidad de Madrid ha aportado cifras "de manera general", según ha afirmado este martes la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en declaraciones a medios en el Ministerio. Este lunes 31 de marzo era el último día para que las comunidades autónomas aportasen al Ejecutivo el número de menores migrantes no acompañados que atienden.

La ministra se ha referido a la región que preside Isabel Díaz Ayuso después de advertir "asimetrías" en las cifras de varias autonomías. En cualquier caso, ha adelantado que "la mayor parte" de las comunidades autónomas han transmitido la información "de manera fiable", de acuerdo con el requisito que había pedido su departamento a raíz de la aprobación del real decreto-ley para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería.

Si bien, ha recalcado que Aragón "no ha remitido ningún tipo de información". "Como sabéis, han interpuesto dos recursos, uno de ellos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tiene que ver exclusivamente con el hecho de haberles pedido la información, algo que es habitual entre Administraciones públicas", ha apuntado.

La ministra también ha apuntado que ha habido "asimetría" por parte de las autonomías a la hora de facilitar los datos, como es el caso de la Comunidad de Madrid, que ha aportado cifras "de manera general". En todo caso, Rego ha dicho que tienen "unos días de margen" para poder hacer "aclaraciones" con las comunidades autónomas "y a partir de ahí poder trabajar con la cifra exacta".

Previamente se ha pronunciado sobre este asunto la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que además es la secretaria general del PSOE de Aragón, quien ha lamentado que el gobierno autonómico presidido por Jorge Azcón (PP) no haya presentado los datos y ha deslizado que se debe a un principio de acuerdo con Vox para aprobar presupuestos.

"Desconozco el porqué no ha querido remitir esa información, espero que no sea el preludio a que puedan tener unos presupuestos ya a punto de aprobar de la mano de la ultraderecha", ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa.