Archivan por segunda vez el caso de espionaje al Gobierno con Pegasus ante el bloqueo de Israel
Archivan por segunda vez el caso de espionaje al Gobierno con Pegasus ante el bloqueo de Israel

La Audiencia Nacional vuelve a archivar la investigación sobre la infección del 'software' espía israelí al presidente Pedro Sánchez y tres ministros, después de que las autoridades israelíes hayan torpedeado las comisiones rogatorias.

Imagen de archivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el teléfono móvil en el Congreso.
Imagen de archivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el teléfono móvil en el Congreso.Alberto Ortega/Europa Press via Getty Images

Por segunda vez y por el mismo bloqueo 'made in Israel'. La Audiencia Nacional se ha visto forzada a dar carpetazo a la reabierta investigación del 'caso Pegasus', el software espía de una empresa israelí que infectó el móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como de tres de sus ministros: los titulares de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Agricultura, Luis Planas.

El juez José Luis Calama ha tomado la decisión de archivar después de que las autoridades del país hebreo no hayan colaborado en ninguna de las comisiones rogatorias realizadas desde España. Concretamente, el magistrado apunta a "la frustración de la ejecución", exponiendo que "impide investigar sobre la atribución de la autoría de los hechos investigados a persona concreta alguna".

Dichas intrusiones en los teléfonos del mandatario -hasta cinco veces en su caso- y de los ministros tuvieron lugar entre 2020 y 2021, pero la primera investigación también cayó en saco roto, ante una "absoluta" falta de cooperación jurídica que ya apreció la Audiencia Nacional. En julio de 2023 se archivaba, pero no llegaría a transcurrir un año hasta su reapertura, en abril de 2024.

Esa reapertura estuvo motivada por el trabajo realizado en Francia, donde también habían salido a la luz presuntos casos similares de espionaje a abogados, periodistas, figuras públicas o famosos, así como asociaciones y organismos. Cabe recordar que al otro lado de la frontera gala, líderes independentistas catalanes y personalidades relacionadas con el procès también fueron infectadas con este software espía. Pero en Francia también se usó Pegasus para espiar a miembros del Gobierno francés, ministros y diputados. La información que recibió entonces el juez Calama fue vital para reabrir la investigación.

Las comisiones rogatorias remitidas por la Justicia de España a la de Israel

  • La primera comisión rogatoria enviada por la Audiencia Nacional a Israel tuvo lugar en 2022.
  • Esa primera comisión reclamaba que la empresa NSO Group elaborase un informe sobre el caso y que las autoridades israelíes aceptasen que una comisión judicial española tomase declaración al CEO.
  • La Justicia israelí no dio respuesta a esa primera comisión rogatoria.
  • En febrero de 2025, la Audiencia Nacional remitió una segunda comisión rogatoria.
  • En esa segunda comisión se demandó que se respondiese y cumpliese con la primera o, por lo contrario, que se argumentasen "las razones de su negativa" a ejecutarla.
  • Tampoco hubo respuesta desde Israel a la segunda comisión rogatoria.
