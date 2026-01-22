Archivan por segunda vez el caso de espionaje al Gobierno con Pegasus ante el bloqueo de Israel

Por segunda vez y por el mismo bloqueo 'made in Israel'. La Audiencia Nacional se ha visto forzada a dar carpetazo a la reabierta investigación del 'caso Pegasus', el software espía de una empresa israelí que infectó el móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como de tres de sus ministros: los titulares de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Agricultura, Luis Planas.

El juez José Luis Calama ha tomado la decisión de archivar después de que las autoridades del país hebreo no hayan colaborado en ninguna de las comisiones rogatorias realizadas desde España. Concretamente, el magistrado apunta a "la frustración de la ejecución", exponiendo que "impide investigar sobre la atribución de la autoría de los hechos investigados a persona concreta alguna".

Dichas intrusiones en los teléfonos del mandatario -hasta cinco veces en su caso- y de los ministros tuvieron lugar entre 2020 y 2021, pero la primera investigación también cayó en saco roto, ante una "absoluta" falta de cooperación jurídica que ya apreció la Audiencia Nacional. En julio de 2023 se archivaba, pero no llegaría a transcurrir un año hasta su reapertura, en abril de 2024.

Esa reapertura estuvo motivada por el trabajo realizado en Francia, donde también habían salido a la luz presuntos casos similares de espionaje a abogados, periodistas, figuras públicas o famosos, así como asociaciones y organismos. Cabe recordar que al otro lado de la frontera gala, líderes independentistas catalanes y personalidades relacionadas con el procès también fueron infectadas con este software espía. Pero en Francia también se usó Pegasus para espiar a miembros del Gobierno francés, ministros y diputados. La información que recibió entonces el juez Calama fue vital para reabrir la investigación.

Las comisiones rogatorias remitidas por la Justicia de España a la de Israel