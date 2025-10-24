Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La Policía Nacional libera a una mujer y a sus dos hijos secuestrados por su expareja: llevaban 13 días viviendo en un coche
Sociedad

Sociedad

La Policía Nacional libera a una mujer y a sus dos hijos secuestrados por su expareja: llevaban 13 días viviendo en un coche

El agresor fue detenido en Málaga después de obligar a su víctima a conducir más de 2.000 kilómetros bajo coacción, agresiones sexuales y físicas.

Ana Beatriz Micó Catalán
Ana Beatriz Micó Catalán
Restos de comida en el coche donde la madre fue secuestrada por su expareja junto a sus hijos durante 13 días.Policía Nacional

La Policía Nacional ha anunciado este viernes la liberación en Málaga de una mujer y sus dos hijos menores, que llevaban 13 días retenidos y viviendo en condiciones extremas dentro de un vehículo, después de haber sido secuestrados en Francia por la expareja de la víctima. 

El hombre ha sido detenido y ha ingresado en prisión provisional acusado de varios delitos, entre ellos homicidio en grado de tentativa, agresión sexual agravada y continuada, detención ilegal, malos tratos en el ámbito de género y doméstico, delito contra la intimidad y daños.

La investigación comenzó cuando las autoridades francesas alertaron de la desaparición de la mujer y sus dos hijos el pasado 3 de octubre. Se sospechaba que podrían haber cruzado la frontera hacia España, lo que activó de inmediato un dispositivo de búsqueda internacional.

El agresor, detallan los agentes, "obligó a su exmujer a conducir más de 2.000 kilómetros por España y Portugal bajo amenazas con un cuchillo", impidiéndole comunicarse con nadie. Para evitar que pidiera ayuda, "le rompió su teléfono móvil", dejándola completamente incomunicada. Durante ese tiempo, la mujer fue víctima de "numerosas agresiones sexuales y físicas en presencia de sus hijos menores".

"Avisa a la policía, son los únicos que me pueden salvar"

La víctima y sus hijos vivieron en el vehículo durante casi dos semanas, sin poder asearse ni cambiarse de ropa. Apenas comían los pocos alimentos que el agresor compraba en las áreas de servicio, principalmente "atún, galletas y pan", relata el comunicado policial.

En un momento de descuido, la mujer logró acceder brevemente a un teléfono móvil y enviar un mensaje desesperado a un familiar: "Me quiere matar, avisa a la policía, son los únicos que me pueden salvar, y borra todo para que él no lo vea". Ese aviso fue clave para la localización del vehículo y la posterior intervención policial.

Gracias a la cooperación entre las autoridades francesas y la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, se desplegó un operativo urgente en la provincia de Málaga, donde finalmente se localizó el vehículo. 

"El dispositivo fue especialmente delicado por el alto riesgo que corrían tanto la madre como los menores", destacó la Policía. La prioridad, por tanto, fue "actuar con la máxima discreción y rapidez para proteger a las víctimas y evitar cualquier reacción impredecible del agresor".

Traslado al hospital y detención del sospechoso

Una vez liberadas, la mujer y sus hijos fueron trasladados a un centro hospitalario. Los médicos confirmaron que presentaban signos de "desnutrición y deshidratación, hematomas por todo el cuerpo, mordeduras y picaduras de insectos". En el interior del vehículo, los agentes hallaron el cuchillo con el que el hombre la había amenazado y el teléfono móvil roto de la víctima.

Las investigaciones revelaron que el detenido planeaba huir a Argelia para escapar de la justicia francesa, que ya había emitido una orden europea de detención y entrega por dos delitos. Tras su arresto, fue puesto a disposición judicial y el juez ordenó su ingreso inmediato en prisión.

El caso ha generado gran conmoción tanto en España como en Francia, y la Policía Nacional ha subrayado la importancia de la colaboración internacional en casos de violencia de género y secuestro transfronterizo. "La rápida coordinación y el intercambio de información fueron esenciales para salvar la vida de la víctima y de sus hijos", destacó el cuerpo policial.

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

Con esta actuación, la Policía Nacional reitera su compromiso con la lucha contra la violencia de género y recuerda que cualquier persona que sufra o presencie una situación similar puede denunciarlo en el 091 o en los canales de atención especializados.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Ana Beatriz Micó Catalán
Ana Beatriz Micó Catalán
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en HuffPost España, informando sobre los principales temas de actualidad de una manera cercana y sencilla para que sean fáciles de comprender.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo: actualidad nacional e internacional, política, sociedad, deporte… Me gusta estar al tanto de lo que pasa y contarlo con claridad.


No obstante, si hay algo que realmente disfruto es meterme de lleno en temas de denuncia social. He cubierto desde las protestas de sanitarios y bomberos hasta los problemas de los vecinos afectados por la línea 7B del metro de Madrid, siempre con la intención de dar voz a quienes más lo necesitan.


También tengo mi lado futbolero. Me encanta escribir sobre fútbol y uno de los proyectos que más he disfrutado fue la Enciclopedia de la Eurocopa en As, donde repasé toda la historia de la selección española en el torneo. En resumen, escribo sobre lo que pasa, lo que duele y lo que nos apasiona.

 

Mi trayectoria

Mi andadura empezó cuando apenas era una adolescente. Recuerdo aprovechar cualquier rato libre en el instituto para redactar mis crónicas, previas y artículos de opinión en la agenda.


Comencé a escribir de forma más profesional cuando colaboré con varias páginas webs escribiendo sobre el Real Madrid CF y el Elche CF. Entre ellas destacan, VAVEL o Franjiverdes. Paralelamente, estudié la carrera de Periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche.


Al final de mis estudios, realicé prácticas como Community Manager en la Institución Ferial Alicantina (IFA). A continuación, pasé a hacerlas en el Diario AS, en la sección de Fútbol, antes de pasar a trabajar con colaboradora en este medio en la sección de Actualidad.  

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco