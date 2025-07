Así fue la gresca entre Page y Puente dentro del Comité Federal del PSOE: "Te lo digo aquí, mirándote a los ojos"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de Castilla - La Mancha, Emiliano García-Page, protagonizaron este sábado un insólito enfrentamiento dentro de la reunión del Comité Federal del PSOE, el primero que se celebraba desde la caída de Santos Cerdán por su implicación en el caso Koldo.

Tal como contó El HuffPost, Puente afeó a Page que dijera en las horas previas que algunos miembros de la dirección "a lo mejor" llegaban a este sábado sin "saber siquiera si van a estar libres de poder andar por la calle o van a tener que verse en una cárcel". Unos audios publicados por el diario El País desvelan ahora el contenido de las críticas que Puente vertió contra Page delante de todos los miembros del Comité Federal.

“A mí la hipocresía me sale a devolver siempre. Ni la practico ni la soporto. Compañero Emiliano, yo te he visto subir aquí en esta tribuna, te has girado a la ejecutiva y yo pensaba que ibas a expresar tu incomodidad por verte rodeado por personas a las que [el viernes] decías que estábamos en la duda de si seguiríamos en los órganos del partido o podríamos acabar en la cárcel. Y sin embargo, nos ha felicitado. Me parece un ejercicio de hipocresía insoportable. Y te lo digo aquí, mirándote a los ojos”, empezó diciendo.

“Has salido aquí a decir que tus críticas las haces con pesar. Que realmente sientes mucho tener que decir lo que dices. La realidad es que yo, cuando te veo en la Cope, en La Razón, o en El Debate, no te veo sufrir, te veo en tu salsa. Has dicho que lo que está pasando es lo más grave que has vivido como militante. Yo que llevo 36 años aquí he visto a un director de la Guardia Civil fugarse a Laos -Luis Roldán-, y a un ministro del Gobierno ingresar en prisión no preventiva, sino tras haber sido condenado en sentencia firme por secuestro y malversación. Eso es, con mucho, lo más grave que ha sucedido en este partido. Por cierto, quien hoy le pide a este secretario general que se vaya (en alusión a Felipe González), estaba allí en la puerta de la cárcel a acompañar a ese ministro (...) Creo que nunca en la historia de este partido ha habido nada más grave que por eso. Por eso me ofende profundamente que digas que este es el momento más grave. Por cierto, Nadie le pidió a aquel secretario general que el presidente del Gobierno asumiera ninguna responsabilidad en aquellos comportamientos”.

Finalmente, Puente le recordó a Page que nadie está encima de las siglas del PSOE y le dijo que aportara información si conocía que algunos miembros del Comité Federal hubieran incurrido en algún tipo de delito: "¿Sabes algo que no sepamos de los demás? Porque si lo sabes, conviene que lo digas cuanto antes. Por lealtad con la organización y por lealtad con quienes formamos parte".

Tras esta intervención, Page pidió volver a hablar en el Comité Federal, aunque no le fue permitido dado que se habían solicitado en aquella jornada hasta 39 turnos de palabra. Desde el equipo del presidente autonómico se señaló que este alto número de participaciones tenía una intención detrás: dar la sensación de que Page es la única voz crítica entre una gran mayoría que apoya la posición de Sánchez.

En la misma línea, reprochanronla intervención de Puente y otros miembros del Gobierno como la portavoz Pilar Alegría, y consideraron que se habían dedicado muchos esfuerzos a atacarle. Incluso señalaron que Puente no debería haber intervenido al ser integrante de la Ejecutiva Federal, una vez que lo había hecho el secretario general Pedro Sánchez.

Los audios filtrados por El País también recogen las palabras de Page en dicho Comité Federal. “Me atrevería a decirte, cuando lo veas, eres el presidente y conoces más información que nadie y tienes que comparecer al Congreso , que valores la posibilidad de solicitar la confianza que reconocemos que no tenemos en el Parlamento. (…) Y si no, que no pierdas de vista la opción de convocar elecciones (...) La clave está en si seguir aguantando, por muy valeroso que sea, no deja de ser cavar más un agujero y agrandar la hipoteca de los que tienen que venir detrás de nosotros. Hay que pensar también en el PSOE del futuro. Es un momento para tener esa generosidad (...) “Ya sé que es duro, Pedro, presidente, te lo hubiera dicho si hubieras querido hablar conmigo en estos días”, le dijo Page a Sánchez.