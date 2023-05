Así es la propuesta de Unidas Podemos para doblar el impuesto a la banca

R.Rubio / EUROPA PRESS via Getty Images

Nueva propuesta de Unidas Podemos en materia de política fiscal. La formación ha puesto sobre la mesa la posibilidad de duplicar el impuesto temporal a la banca y entidades financieras aprobado por el Gobierno, registrando este viernes una proposición de ley en el Congreso. De salir adelante, supondría que este gravamen temporal para entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito pasase de un 4,8% a un 9,6%.

No es la única medida contemplada en dicha proposición por UP. También se apuesta por la creación de un nuevo instrumento, el Fondo de Responsabilidad Social. Su objetivo sería el de "apoyar a los hogares vulnerables que no se estén viendo protegidos por el Código de Buenas Prácticas", según el propio texto al que ha tenido acceso El HuffPost.

"[Un fondo para] establecer ayudas que permitan a dichas familias vulnerables reducir a la mitad la subida de la cuota mensual de la hipoteca" Texto de la proposición de ley de UP

En cuanto al funcionamiento, se trataría de "establecer ayudas que permitan a dichas familias vulnerables reducir a la mitad la subida de la cuota mensual de la hipoteca". Para ello se tomaría el cálculo con la "diferencia entre la cuota correspondiente a la última revisión y la cuantía que ésta tuviera en febrero de 2022".

Dicho fondo estaría dotado a su vez de un importante grueso de financiación para desempeñar su función. Concretamente, de una "cantidad equivalente al 4,8% de la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones derivados de la actividad, lo que es equivalente a la mitad de la recaudación del gravamen".

Mismas ayudas a pymes y autónomos

Paralelamente, Unidas Podemos también demanda que estas ayudas estén dirigidas a pymes y autónomos. Para ello propone destinar las mismas a "locales comerciales u oficinas afectos a la actividad económica", pero supeditado a varias condiciones. Deberán ser propiedad de pymes o autónomos que no tengan más de tres inmuebles de este tipo, que no hayan presentado pérdidas en el último año y que no tengan deudas con acreedores "según los parámetros especificados en esta ley".

El texto también afina los perfiles a los que van destinadas las ayudas y está acompañado de las definiciones tanto de la "cuantía de las ayudas para afrontar la cuota hipotecaria" como de "los criterios de vulnerabilidad".

Una propuesta en plena subida de beneficios de la banca

La propuesta llega en el arranque de la primera carrera de la maratón electoral de este año, pero también después de conocer que las entidades han logrado beneficios millonarios. A pesar de las feroces críticas lanzadas desde el sector bancario cuando se anunció y se aprobó esta tasa.

De hecho la argumentación de UP va en esa línea, denunciando que la tasa temporal "no ha supuesto menores beneficios" para la banca. "Al contrario, en el contexto de subidas del tipo de interés por parte del BCE (la última el 04/05/2023 en 0,25pp hasta un 3,75%), los beneficios de la banca correspondientes al primer trimestre del año 2023 han ascendido a los 5.700 millones de euros, lo que supone un 14% más con respecto al mismo periodo del año anterior", se recoge en la justificación de la proposición.