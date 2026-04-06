Así puedes consultar el censo electoral para las elecciones andaluzas y arreglar errores en tus datos

Los andaluces están llamados a las urnas el próximo 17 de mayo. Estos comicios autonómicos decidirán el futuro de la comunidad con más habitantes de España y conviene estar preparado si vas a acudir a votar.

La primera fecha clave se ha cumplido: los partidos tienen hasta el día de hoy para presentar sus coaliciones. Podemos ya ha anunciado que se integra en Por Andalucía con IU y Sumar. Ahora queda la elección definitiva de candidatos y el comienzo de la campaña, que arrancará el 1 de mayo.

Además, a finales de abril sabrás si te toca formar parte de una mesa electoral. En todas las elecciones surge la misma duda: ¿puedes librarte si tienes un viaje reservado con antelación?

Más allá de todas estas preguntas, es buena idea que repases detalles como el censo electoral. Resulta clave que compruebes que todos tus datos están bien, para así no tener problemas a la hora de votar.

Cómo consultar el censo electoral en Andalucía

La manera más rápida y cómoda de consultar el censo es a través de la página del Instituto Nacioanal de Estadística (INE). Tendrás que identificarte con Cl@ve, DNI electrónico o certificado digital.

Así puedes comprobar rápidamente dónde te toca votar, tanto el colegio electoral como la mesa concreta.

Existen otras opciones para consultar esta información, por ejemplo, acudiendo al ayuntamiento de tu ciudad con tu DNI o pasaporte, o llamando por teléfono a la Oficina del Censo Electoral, cuyo número es 900343232.

Para qué sirve consultar el censo y cómo reclamar errores

La utilidad del censo no sólo es la de saber en qué colegio y mesa tienes que votar, también sirve para comprobar que tus datos son correctos y que no tendrás problemas en las elecciones.

Lo primero que debes revisar son tus datos personales: nombre, apellidos y DNI. Si hay algún error puedes tener inconvenientes para ejercer tu derecho al voto. En ese caso debes presentar una reclamación en la sede electrónica del INE o en el ayuntamiento de tu localidad.

Esto es clave, por ejemplo, si vas a votar por correo, ya que estar correctamente inscrito en el censo es el primer requisito clave para solicitar esta modalidad de voto. Recuerda que ya puedes pedirlo y que tienes hasta el 7 de mayo para hacer todos los trámites que te permiten votar por correo.

Ojo también si te has mudado hace poco o si acabas de cumplir los 18 años. El cambio de domicilio debe haber quedado correctamente registrado en el censo electoral, así como tu mayoría de edad.