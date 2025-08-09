Atacan la librería Berkana, símbolo de la cultura LGTBIQ+ en Madrid

La librería Berkana, símbolo de la cultura LGTBIQ+, amaneció este pasado jueves vandalizada. Según las imáges difundidas por sus propietarias, el escaparate había sido atacado y se arrojó un líquido a sus cristales. "Así nos hemos encontrado esta mañana el escaparate y la puerta de la librería. ¡No sabemos que cartel les ha molestado!", señalaba Mili Hernández en su cuenta oficial en X.

Berkana es una librería especializada en literatura LGBTIQ+ cuya sede es el barrio madrileño de Chueca. Abierta en noviembre de 1993, se la considera el equivalente hispano de la mítica Oscar Wilde Bookshop de Nueva York. Actualmente, además de defender al colectivo LGTBIQ+, también había añadido en su decoración carteles y pegatinas a favor de la causa palestina.

El ataque ha sido condenado por algunos políticos y por asociaciones vinculadas al movimiento LGTBIQ+. "Los datos demuestras que la LGTBIfobia ha crecido considerablemente en la últimas semanas, en el marco de un crecimiento que venimos detectando en los últimos años. Atacar Berkana es atacar una parte de nuestra historía, pero también de nuestra existencia hoy. Atacar una librería en un barrio como Chueca, es además un indicador de odio más. No vamos a dejarles pasar, al fascismo ni agua, y si tiene sed, polvorones", señalaba en un tuit la Red estatal de Observatorios contra la LGBTIFOBIA.

"Nuestro apoyo a todas las personas y comercios que alzan su voz contra la violencia y la impunidad. No permitiremos que el odio ni la censura callen nuestra lucha por la libertad y la dignidad", señalaba por su parte la Federación Estatal LGTBI+.

La senadora de Más Madrid y primera mujer trans en la Cámara Alta, Carla Antonelli, también se ha pronunciado sobre lo ocurrido: "Las cucarachas al cobijo de la noche".

Pese al ataque, la librería ha abierto a sus clientes con total normalidad.