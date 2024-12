Ayuso carga contra la "francosfera" de Sánchez y dice que quiere declarar "la guerra" a una parte de España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber declarado "la guerra a una parte de los españoles" y ha sostenido que sin Francisco Franco el jefe del Ejecutivo "no es nada".

"Vale que no tengan nada que proponer en el futuro, pero no es nuestra culpa", ha espetado durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta a una pregunta de balance del portavoz del PSOE, Jesús Celada, donde Ayuso les ha trasladado de nuevo que con la Comunidad de Madrid "no cuenten para promover guerras ni bandos".

"Lo último que tenemos ya es ver cómo la 'francosfera' nos va a preparar el año 2025. Después de la cobardía del presidente, para largarse de Paiporta, la misma cobardía que le impidió estar con 400 familiares en Valencia este lunes, resulta que lo liberal es defender la democracia. Ustedes los de 'me quedaré con o sin Parlamento' y no son capaces ni siquiera de reconocer la democracia cuando se gana, por ejemplo, en Venezuela, esa china en el zapato que van a mandar toda la vida, la van a tener siempre con ustedes", ha lanzado.

Asimismo, durante su sostenido ha indicado que este es "un mal día para la 'francosfera'". "Tenemos al 'número dos' de su partido, el que era el secretario de Organización, el que le organizó también las primarias a Sánchez con urnas de cartón, otra vez contra la militancia socialista, imputado. Va a declarar y a cantar la traviata. O no la traviata, porque luego entre ellos hay una mezcla de intereses, de indultos. Ya veremos qué sucede", ha sostenido la dirigente madrileña.