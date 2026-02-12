La divulgadora científica Rocío Vidal responde con toda contundencia a las palabras de Mariló Montero sobre el sida y el "VHS"

La popular divulgadora científica Rocío Vidal ha respondido con contundencia a un comentario sobre las enfermedades de transmisión sexual que la periodista Mariló Montero ha hecho en Espejo Público, el programa que Susanna Griso presenta en Antena 3.

"Las enfermedades de transmisión sexual no se contagian por un preservativo que contenga semen", señaló Griso en un momento del programa, a lo que Montero respondió: "Sé perfectamente de lo que estoy hablando, tengo muy claras mis ideas y mis conocimientos y no me hace falta ningún estudio científico para saber cómo se transmite el VHI, el sida, el VHS o lo que sea", ha dicho Mariló Montero antes de darse cuenta de lo que había dicho y añadir: "Ya me he liado yo".

"No quería enfadarme hoy, pero es que esto es vergonzoso", ha respondido Vida, conocida en las redes sociales como La gata de Schrödinger: "Mariló estaba desinformando sobre un punto y salieron estas declaraciones que, realmente, son muy reveladoras",

"Esta mujer reconoce que su proceso es al revés"

La divulgadora pone el foco en concreto en unas palabras de Mariló: "Lo que tengo muy claro son mis ideas y mis conocimientos y no me hace falta ningún estudio científico para saber cómo se transmite el VHI".

"Realmente todo el mundo tiene derecho a tener su propio sistema de creencias. Ahí está la gracia en la diversidad humana. Pero nuestro sistema de creencias tiene que estar sustentado en algo. Es decir, tú haces durante tu vida un proceso de conocimiento en distintos ámbitos, preferiblemente acudir también a estudios, datos, estadísticas, más allá de tu experiencia personal, para no caer en prejuicios. Y luego, como base en todo esto, formas tus propias opiniones", explica.

"Pero, claro, esta mujer reconoce que su proceso es al revés. Primero ella cree algo y luego no va a atender a cualquier evidencia que contradiga sus ya creencias. O, lo contrario, solo atender a que ese sesgo de confirmación confirme sus ideas ya previas", avisa.

"No podría haber sido más meme ni hecho a propósito"

Vidal también destaca que Montero se refirió al VIH como "VHS": "No podría haber sido más meme ni hecho a propósito, pero lo que demuestra una vez más es que no tiene los conocimientos necesarios para hablar de un tema y solo crea más estigma con algo que ya es tan delicado y hay tanto mito alrededor como es el Virus de la inmunodeficiencia humana y la enfermedad que puede acarrear el virus, que es el sida".

"Aquí mi pregunta es por qué tienen tanto altavoz en medios de comunicación masivos personas que continuamente demuestran no tener la ética periodística necesaria para emitir opiniones sobre los temas de los que hablan", señala Vidal.