La divulgadora científica Rocío Vidal responde con toda contundencia a las palabras de Mariló Montero sobre el sida y el "VHS"
"No podría haber sido más meme ni hecho a propósito".

La periodista y presentadora Mariló Montero.
La periodista y presentadora Mariló Montero.GETTY

La popular divulgadora científica Rocío Vidal ha respondido con contundencia a un comentario sobre las enfermedades de transmisión sexual que la periodista Mariló Montero ha hecho en Espejo Público, el programa que Susanna Griso presenta en Antena 3.

"Las enfermedades de transmisión sexual no se contagian por un preservativo que contenga semen", señaló Griso en un momento del programa, a lo que Montero respondió: "Sé perfectamente de lo que estoy hablando, tengo muy claras mis ideas y mis conocimientos y no me hace falta ningún estudio científico para saber cómo se transmite el VHI, el sida, el VHS o lo que sea", ha dicho Mariló Montero antes de darse cuenta de lo que había dicho y añadir: "Ya me he liado yo". 

"No quería enfadarme hoy, pero es que esto es vergonzoso", ha respondido Vida, conocida en las redes sociales como La gata de Schrödinger: "Mariló estaba desinformando sobre un punto y salieron estas declaraciones que, realmente, son muy reveladoras",

"Esta mujer reconoce que su proceso es al revés"

La divulgadora pone el foco en concreto en unas palabras de Mariló: "Lo que tengo muy claro son mis ideas y mis conocimientos y no me hace falta ningún estudio científico para saber cómo se transmite el VHI". 

"Realmente todo el mundo tiene derecho a tener su propio sistema de creencias. Ahí está la gracia en la diversidad humana. Pero nuestro sistema de creencias tiene que estar sustentado en algo. Es decir, tú haces durante tu vida un proceso de conocimiento en distintos ámbitos, preferiblemente acudir también a estudios, datos, estadísticas, más allá de tu experiencia personal, para no caer en prejuicios. Y luego, como base en todo esto, formas tus propias opiniones", explica.

"Pero, claro, esta mujer reconoce que su proceso es al revés. Primero ella cree algo y luego no va a atender a cualquier evidencia que contradiga sus ya creencias. O, lo contrario, solo atender a que ese sesgo de confirmación confirme sus ideas ya previas", avisa.

"No podría haber sido más meme ni hecho a propósito"

Vidal también destaca que Montero se refirió al VIH como "VHS": "No podría haber sido más meme ni hecho a propósito, pero lo que demuestra una vez más es que no tiene los conocimientos necesarios para hablar de un tema y solo crea más estigma con algo que ya es tan delicado y hay tanto mito alrededor como es el Virus de la inmunodeficiencia humana y la enfermedad que puede acarrear el virus, que es el sida". 

"Aquí mi pregunta es por qué tienen tanto altavoz en medios de comunicación masivos personas que continuamente demuestran no tener la ética periodística necesaria para emitir opiniones sobre los temas de los que hablan", señala Vidal. 

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

