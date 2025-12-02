Ayuso dice que ETA va a asaltar el País Vasco: la respuesta de El Gran Wyoming resonará en la Puerta del Sol toda la semana

El Gran Wyoming, reciente ganador del premio Ondas, ha sido contundente a la hora de responder a las últimas y polémicas palabras de Isabel Díaz Ayuso, que este domingo, en la manifestación del PP contra el Gobierno de Pedro Sánchez afirmó que "ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez".

"Que me digan que es mentira", dijo en ese mismo mitin desde el templo de Debod, en pleno centro de Madrid. "No cabe mayor corrupción ni mayor traición a España que esto. No puede ser que Bildu mantenga a Sánchez", apostilló Ayuso.

A lo que Wyoming ha respondido que nadie le dice nada porque "allí todos se hacen caquita". "A ver si lo he entendido bien. ETA está sosteniendo al perro Sánchez y, al mismo tiempo, con la mano que le queda libre, está preparando el asalto al País Vasco y Navarro donde, por otra parte, según la propia Ayuso hace ya tiempo que están gobernando", ha dicho el presentador de laSexta.

Ha recordado el presentador para aquellos que no lo sepan que ETA se disolvió en 2018 después de asesinar a 853 personas, según el ministerio del Interior. La época más sangrienta de la banda terroristas fueron los llamados "años de plomo", entre 1978 y 1980, cuando la banda asesinó a 244 personas.

"Para haberse disuelto en 2018 la verdad que están a tope" El Gran Wyoming

"Para haberse disuelto en 2018 la verdad es que ETA está a tope. Le va tan bien que las siglas ya no significan Euskadi Ta Askatasuna, sino Estamos Tan Agustito", ha dicho en tono de humor el humorista.

Además, Sandra Sabatés ha recopilado también las palabras de Ayuso sobre Vox, que el mismo día en el que PP se manifestaba en Madrid convocó una marcha en la sede del PSOE, que dijo que el partido de Santiago Abascal quiere "promover otra trifulca".

Abascal, muy molesto, ha dicho que ellos no han convocado ninguna manifestación y que ellos, además, tampoco han visto violencia alguna: "No sé de qué pino se ha caído la señora Ayuso".

Por último, Wyoming se ha hecho eco de esta expresión del pino de Abascal y le ha recordado que la frase es caerse de un guindo y le ha recordado que un pino da piñas "que es donde vive Bob Esponja".