Ayuso dice que ETA "está preparando su asalto al País Vasco" y un historiador le da un repaso histórico

El historiador y profesor de Secundaria, Jagoba Álvarez Ereño, ha respondido desde su perfil en la red social X a las comentadas palabras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pronunciado durante su intervención en el acto del PP de este domingo contra el Gobierno de España.

La líder madrileña, entre tanta crítica al Ejecutivo central, ha asegurado que ETA "está preparando su asalto al País Vasco y Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez". "Que me digan que es mentira. Porque no cabe mayor corrupción moral, ni mayor traición a España que esto. No puede ser que Bildu mantenga a Sánchez", ha criticado.

"Hay que tener poca vergüenza y poca dignidad para salir todos los días a mentirnos a la cara como si los españoles fueran idiotas", ha recriminado, antes de acusarle de "blanquear" a Bildu y hacerle "fundamental".

"Franco es rabiosa actualidad y ETA es pasado, lejanísimo, cuando se sientan en las instituciones. Gracias a Pedro Sánchez, pero ¿se puede tener la cara más dura?", ha cuestionado.

Tras ver las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el historiador Jagoba Álvarez Ereño ha contestado desde su perfil en la red social X, con un mensaje que no gustará nada en Sol.

"La última vez que UPN se dedicó a decir 'El PSOE entrega Navarra a ETA' o similares, ETA mató a nuestro compañero Isaías Carrasco. Afortunadamente ETA dejó de existir desde 2011. Se ve que los mensajes de UPN son ahora los de Ayuso y el PP", ha destacado.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, también ha reaccionado a lo que ha dicho Ayuso y lo ha hecho, utilizando solamente dos palabras para resumir qué le parece lo que la presidenta madrileña había dicho sobre ETA y Bildu: "Es mentira".