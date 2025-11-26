Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El Gran Wyoming recoge el Premio Ondas y se acuerda enseguida del fiscal general del Estado: "Se ha legalizado una mentira"
Uno de sus discursos más contundentes que se le recuerdan.

Juan De Codina
El Gran Wyoming en la gala de los Premios Ondas.
El Gran Wyoming en la gala de los Premios Ondas.YouTube: Premio Ondas

El humorista y presentador de El Intermedio, José Miguel Monzón, más conocido como El Gran Wyoming, ha pronunciado un demoledor discurso a la hora de recoger el Premio Ondas de Televisión a Mejor Comunicador. Se ha extendido más allá del minuto para ser contundente y mandar un mensaje a la extrema derecha y su mensaje de entrar a RTVE "con lanzallamas". 

"Gracias a las personas que hacen posible el programa, especialmente que no hemos emitido una sola mentira y jamás se lo hemos conseguido a ningún invitado en los 20 años que llevamos en antena", ha pronunciado al principio, muy serio.

Saliéndose del tono irónico que acostumbra durante sus programas, y tras acordarse de su amigo Joan Ventura, ha comenzado el poco más de un minuto para acordarse de la democracia: "Yo no soy periodista, pero yo quiero pedir un favor a todos los periodistas que están aquí. Llevo más de 40 años en la TV y nunca he visto el sistema democrático tan amenazado"

"Gran responsabilidad de esto son personas responsables de medios que bajo el disfraz hipócrita de la pluralidad y la libertad de expresión ceden espacio con todo el cinismo del mundo a intoxicados que ocupan el terreno de la información para soltar mentiras", ha defendido el humorista.

Se ha acordado al instante de la sentencia de la Sala II del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado que ha dimitido esta semana, por un delito de relevación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. 

"Para remate, lo que hemos escuchado en la Sala II del tribunal Supremo, donde se ha ratificado y legalizado la mentira como un arma estratégica. Hemos escuchado decir: no, yo no soy notario, soy periodista. Un periodista deja de serlo cuando miente. Exijo el derecho constitucional a la información veraz", ha sentenciado.

