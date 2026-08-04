Fallece Pepe Habichuela, institución y dinastía de la guitarra flamenca

José Antonio Carmona Carmona, conocido artísticamente como 'Pepe Habichuela', una figura fundamental para entender la guitarra flamenca y miembro de una destacada dinastía, ha fallecido este martes en Madrid a los 82 años.

Nacido en Granada en 1944, era nieto, hijo y hermano de guitarristas —entre ellos Juan Habichuela—, y a la vez padre de José Miguel Carmona y sobrino de Juan José y Antonio Carmona, miembros de Ketama.

Su carrera sobre las seis cuerdas ha estado ligada a los más grandes nombres del flamenco, como coetáneo de figuras universales como Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar y Enrique Morente. Fue con este último, paisano granadino, con quien colaboró más estrechamente desde los años setenta, tras su debut en 1964 en el tablao Torres Bermejas de Madrid.

En paralelo a una carrera plagada de referentes universales, Pepe Habichuela no ha dudado en acompañar y presentar a nuevos artistas en su momento, como fueron Marina Heredia, Estrella Morente o Rocío Márquez.

Está considerado como una de las figuras más influyentes del flamenco, arte al que contribuyó abriendo nuevos caminos y promoviendo una evolución que ha ampliado públicos y escenarios. Los especialistas definen su toque como profundamente arraigado en la tradición pero capaz de innovar, incorporando nuevos lenguajes musicales sin perder la esencia del flamenco más ortodoxo, contribuyendo así a su renovación y proyección internacional.

"Se apaga la guitarra de Pepe Habichuela, pero su música seguirá sonando allí donde el flamenco siga contando quiénes somos. Gracias por una vida entregada al arte y por engrandecer nuestro patrimonio cultural. Un abrazo a su familia y a sus seres queridos", ha escrito a modo de despedida Pedro Sánchez presidente del Gobierno.

Su carrera no solo contó con éxito sobre los tablaos y todo tipo de escenarios. 2018 fue galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y recientemente, este año, recibió la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

Basten dos píldoras de su infinita producción para entender el arte de Pepe Habichuela: