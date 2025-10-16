Ayuso insiste en su "no" a cumplir la ley del aborto: "Me niego a que haya listas negras"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este jueves en su negativa a cumplir la ley del aborto, que obliga a las comunidades autónomas a crear un registro de sanitarios objetores de conciencia. "Me voy a negar a que haya listas negras que persigan a deportistas, a artistas, a periodistas, al propio presidente de la RAE y ahora a los médicos", ha dicho Ayuso durante el Pleno en la Asamblea de Madrid.

La líder regional del Partido Popular, que ha señalado que ha de intentarse que el aborto "sea poco frecuente", ha reiterado que no permitirá que "nadie sea señalado" por tomar "una decisión u otra, ni fuera de la puerta de una clínica, ni tampoco dentro", ni por "un ciudadano ni por un médico". Así, ha advertido que utilizará "los mismos mecanismos" que ha hecho "en otras ocasiones para proteger su libertad, su anonimato y su libertad de conciencia cumpliendo la ley".

Ayuso se ha expresado así en respuesta a una pregunta de Más Madrid, cuya portavoz, Manuela Bergerot, ha pedido a la presidenta que "empatice con las mujeres que quieren abortar, que quieren tener el derecho a un aborto seguro, sin trabas, fácil, sin complicaciones, sin acoso, sin implorar a los comités éticos, sin fanáticos rezando a las puertas de las clínicas, sin propagandas sobre síndromes falsos y sin una presidenta que les dice a las mujeres váyanse a abortar fuera".

Bergerot ha recordado que la Comunidad de Madrid incumple la ley al no presentar el registro de objetores y al no responder al requerimiento realizado por el Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García, también de Más Madrid. Según la portavoz de la formación, Ayuso se "esconde" detrás de sus Servicios Jurídicos después de que el Gobierno regional dijese este miércoles que están estudiando este registro cuando la presidenta "el otro día salía a decir que ella se iba a saltar la ley". "Van a cumplir la ley. Obligada. Van a pasar por el aro, igual que Baleares y Aragón. Y van a acatarlo porque saben que contra las mujeres no se va a ningún lado", ha dicho Bergerot.

La portavoz de Más Madrid se ha referido también a las críticas de Ayuso a Pedro Sánchez, a quien esta semana acusó de utilizar un "tono machito" contra ella. Si tiene "algún problemita con el tono machito de algunos", ha planteado Bergerot, "llame al orden a su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, y si le queda tiempo también a su secretario general, Alfonso Serrano, y a su portavoz, Carlos Díaz-Pache". "Yo creo que a usted lo que le molesta no es el tono machito, sino las feministas", ha zanjado.

La ministra de Sanidad, Mónica García, da a la Comunidad de Madrid el plazo de un mes para presentar el registro de objetores que mandata la ley. "Si en un mes no se aplica, iremos a los tribunales", ha advertido García.