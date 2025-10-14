Ayuso lleva a lo personal su enfrentamiento contra Sánchez a cuenta del aborto: "He sufrido la pérdida de dos bebés"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a atacar este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cuenta del aborto. En esta ocasión, además, lo ha hecho tras recordar que ella misma sufrió "la pérdida de dos bebés".

"Soy una mujer libre, y lo he sido toda mi vida. He sufrido la pérdida de dos bebés. He sufrido dos veces, por desgracia, el drama del aborto. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno? ¿Quién se cree que es el presidente del Gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres?", se ha preguntado Ayuso ante los medios de comunicación desde una nueva Oficina de Empleo en la capital.

Las palabras de la presidenta regional llegan después de que Sánchez confirmase esta mañana que llevará al Consejo de Ministros la reforma constitucional para "blindar" el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo.

En las últimas semanas, además, la líder del PP madrileño ha protagonizado un encontronazo con el Gobierno tras afirmar que no estaba dispuesta a que la Comunidad de Madrid crease una lista de sanitarios objetores de conciencia, como manda la ley.

Para Ayuso, Sánchez habla del aborto como si fuera un "Dios", con "ligereza y frivolidad". Ha criticado, asimismo, que las mujeres hayan pasado "de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo" para insistir, una vez más, en que los profesionales sanitarios objetores de conciencia merecen respeto y anonimato.

A este respecto, y durante su entrevista esta mañana con la Cadena SER, el presidente del Ejecutivo ha señalado que le "gustaría que un partido de Estado como es el Partido Popular le exija a la presidenta de la Comunidad de Madrid que cumpla con la ley". "La ley lo que dice es que tiene que hacer un registro de objetores en relación con la interrupción voluntaria del embarazo", ha recordado Sánchez.