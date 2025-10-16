Mónica García manda un ultimátum a Ayuso: tiene un mes para cumplir con el registro de objetores

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este jueves que si en el plazo de un mes la Comunidad de Madrid no cuenta con un registro de médicos objetores de conciencia en materia de aborto lo llevará a los tribunales.

"Si en un mes no se aplica ese registro de objetores iremos a los tribunales porque la señora Ayuso se estará saltando la ley, y cuando alguien se salta la ley en este país, se va a los tribunales y tendremos que aplicarle un contencioso administrativo", ha adelantado en unas declaraciones antes de intervenir en el 'Foro Profesiones Sanitarias: La profesión médica en España', organizado por Europa Press y Hospiten, en el que ha participado.

García ha insistido en que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "se ha metido en un charco absolutamente innecesario en esa cruzada que tiene contra las mujeres y contra los derechos de las mujeres".

García recuerda que "es un registro anónimo" y que Madrid ya tiene otro para la eutanasia

Ha rechazado igualmente su argumentación de que el registro estigmatiza a los objetores porque no es público. "Es un registro anónimo y no solamente no estigmatiza, sino que protege a los objetores en un registro que ya dijo el Tribunal Constitucional que tiene que ser activo y que tiene que ser individual, que tienen que ser los objetores los que digan 'yo no quiero ejercer esta prestación del Sistema Nacional de Salud'".

"La señora Ayuso ha recogido cable" Mónica García, ministra de Sanidad

Y ha vuelto a recordar que en Madrid existe ya el registro de eutanasia, "que la señora Ayuso cumple perfectamente". Considera que el Partido Popular "tiene que escuchar a la sociedad" y que, por ello, "la señora Ayuso ha recogido cable, más allá de las 'boutades' a las que nos tiene acostumbrados todos los días, porque en este país se cumple la ley y se respetan los derechos de las mujeres".

