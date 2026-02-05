Rescatan unas palabras que José Luis Sampedro pronunció en 2002: para muchos, predijo lo que está pasando hoy

Unas palabras que el economista, pensador y escritor español José Luis Sampedro, fallecido en 2013, pronunció en 2002 durante una entrevista con Jesús Quintero, más conocido como El loco de la colina, se están difundiendo ahora con mucha rapidez porque, para muchos, advirtió de que lo que está pasando ahora iba a ocurrir.

"¿Usted cree que el fascismo tiene alguna posibilidad de triunfar?", le planteó el entrevistador. Sampedro fue taxativo: "No lo sé si exactamente el fascismo, pero formas autoritarias tienen una gran posibilidad de triunfar".

"Porque en una fase de decadencia de una cultura, las promesas drásticas, aunque luego no se cumplan, atraen a mucha gente. Es más cómodo abdicar de la libertad y ponerse en manos del que promete seguridad que ser ciudadano y defender sus derechos todos los días", avisó.

Muchos recuerdan los datos del CIS

Muchos, al ver esas palabras, se han acordado de la encuesta del Centro de Investigación Sociológicas (CIS) de octubre, que reflejaba que el 19% de los jóvenes españoles de 18 a 24 años cree que la dictadura de Franco fueron unos años "buenos" o "muy buenos" para el país y para todos sus ciudadanos. El porcentaje subía hasta el 21% en el caso de la población en general.

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova, que ha sido visitante en prestigiosas universidades británicas, estadounidenses y latinoamericanas, ya lanzó un mensaje potente al ver esas cifras.

"La fuerza de la mentira"

Aseguró que "se puede, se debe, ser crítico con la democracia actual", pero luego fue contundente: "Otra cosa es que más del 21% de la población española considere que fue 'buena' o 'muy buena' una tiranía de cuarenta años, de vencedores sobre vencidos, una trama de lealtades, corrupción y terror. La fuerza de la mentira".

Según datos del CIS, en cualquier caso, la mayor parte de los encuestados cree que el modelo político actual es "mucho mejor o mejor" que el franquismo. Sin embargo, hay otro dato preocupante: un 17,3% de los españoles considera que la democracia es "peor o mucho peor" que los años en los que el miedo y la imposición era la norma.