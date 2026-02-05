Compran una casa en Barcelona por 291.000 euros pero ya tenía otros 'integrantes' no deseados: les indemnizan con 25.000 euros

Una pareja que compró una casa en Igualada (Barcelona) por 291.000 euros tuvo que enfrentarse a una plaga de cucarachas americanas de las que no se les había advertido anteriormente. Así lo recoge la Audiencia Provincial de Barcelona en la sentencia, que ha condenado a los vendedores a pagar a estos nuevos propietarios 24.593,45 euros en concepto de indemnización.

La historia comienza cuando la pareja compró el inmueble por la cantidad indicada para disfrutarla inmediatamente, pensando que estaría en una condiciones adecuadas de habitabilidad. La sorpresa llegó cuando se encontraron con la presencia de un gran número de cucarachas en la cocina y los techos, además de los excrementos que habían ido depositando durante su 'estancia'.

A pesar de que se efectuaron varias desinfecciones durante meses, el problema persistió, mas teniendo en cuenta que un agujero comunicaba con las zonas comunes del edificio, lo que complicaba seriamente la erradicación de la plaga. Su desesperación fue tal que llevaron el caso ante los tribunales.

La sentencia del tribunal

En su reclamación ante la justicia, la pareja pidió, en primera estancia, una reducción del precio de la vivienda así como una indemnización por daños y perjuicios. Por su parte, los vendedores se justificaron afirmando que la plaga obedecía a un problema estructural del edificio y ya habían dado parte a la comunidad de vecinos de tal incidencia.

El Juzgado de Primera Instancia de Igualada, en un primer momento, rechazó la reclamación al considerarla que no era lo suficientemente grave y que el foco estaba propagado por todo el edificio, no únicamente en su inmueble.

Por su parte, la Cámara de apelaciones, después de realizar los correspondientes peritajes y recoger testimonios de personas que residían allí, determinó que la plaga era anterior a la venta y el foco estaba concentrado especialmente en el inmueble. El resultado final de la sentencia impuso la indemnización de la suma mencionada.

Los 24.593,45 euros que se determinaron estaban destinados tanto a sufragar los costes de los tratamientos de plagas, las obras correspondientes para acabar con el problema, un alojamiento temporal y alternativo mientras duraran los trabajos de extinción, además de para cubrir los daños morales que se les pudiera haber ocasionado.

Consejos si te encuentras una plaga en tu vivienda recién comprada

El artículo 1.461 del Código Civil de España determina que "el vendedor debe entregar la cosa objeto de la venta y proceder a su saneamiento si fuera necesario". No obstante, en casos como el que ha vivido esta pareja catalana, se recomienda: