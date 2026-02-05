Nuevo capítulo de la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: el entrenador deja de seguir al tenista en redes tras su victoria en Australia 

"Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista". Con estas palabras Carlos Alcaraz anunciaba su ruptura con Juan Carlos Ferrero después de siete años.

El final de relación profesional entre ambos provocó un terremoto en el mundo del tenis, ya que Ferrero era el entrenador de Alcaraz desde que el murciano tenía quince años y juntos habían conseguido seis Grand Slams.

De hecho, la noticia fue todavía más sorprendente teniendo en cuenta los buenos resultados del murciano en 2025, terminando la temporada como el número 1 del mundo por delante de Jannik Sinner. Llamó la atención también un comentario de Ferrero que aseguró en su comunicado en redes sociales que le "habría gustado seguir".

Desde que se conoció la noticia el 17 de diciembre, Ferrero ha concedido varias entrevistas en las que ha asegurado que el final de la relación profesional no se debía a cuestiones económicas y que estaba "dolido", provocando todo tipo de especulaciones.

Esas especulaciones no han cesado y en la noche del miércoles se ha sumado un nuevo capítulo al culebrón: Juan Carlos Ferrero ha dejado de seguir a Alcaraz en Instagram y según algunos fans del tenista, también a miembros de su equipo como su preparador físico y su fisioterapeuta.

El movimiento de Ferrero llega después de que voces como Toni Nadal criticaran que Alcaraz no dedicara algunas palabras de agradecimiento a su exentrenador después de ganar el Open de Australia y completar los cuatro Grand Slams.

La nueva aventura profesional de Ferrero

Mientras que Alcaraz sigue cosechando éxitos con su nuevo entrenador principal, Samu López, y la ayuda de su hermano Álvaro, más conocido en redes como Blessed Hands, Juan Carlos Ferrero ha emprendido una nueva aventura profesional alejada del tenis.

El que fuera número 1 del mundo ha entrado a formar parte del equipo del golfista Ángel Ayora, concretamente con labores de coach. "Trabajaremos en el lado mental del rendimiento y el desarrollo profesional”, explicó Ferrero, que seguirá al frente de su Academia de tenis en Villena (Alicante).

Por su parte Alcaraz descansará unos días en España antes de poner rumbo a Doha, donde disputará el torneo ATP 500 en el que puede volver a verse las caras con Novak Djokovic o Jannik Sinner.