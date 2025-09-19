Ayuso rechaza el “sectarismo” en la educación tras vetar la bandera de Palestina en los colegios madrileños

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado este viernes el curso académico 2025/26 de las universidades madrileñas con un discurso donde ha pedido evitar "la politización" y ha avisado de que no piensa "consentir" que las aulas sean utilizadas para la "guerra ideológica".

"Tampoco vamos a consentir que se instrumentalicen los colegios y los centros educativos para hacer ingeniería social", ha asegurado Díaz Ayuso en el acto celebrado en la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), al tiempo que ha advertido de que tampoco va a "aceptar la llamada cancelación, que es un eufemismo para la censura, el totalitarismo y el sectarismo".

Díaz Ayuso ha recalcado que "la educación no es compatible con las consignas, la manipulación" y "la colectivización", y tampoco con "las coacciones de ningún tipo".

"Nos compete a las autoridades políticas y académicas garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de todos, empezando por el poder aprovechar pacíficamente y en libertad los años de formación universitaria", ha abundado la presidenta.

La jefa del Ejecutivo madrileño se ha pronunciado así en una semana en la que la izquierda y los sindicatos han denunciado la emisión de órdenes para retirar símbolos de apoyo a Gaza en centros educativos. Díaz Ayuso dijo que no dio "ninguna instrucción personalmente" en este sentido, pero igualmente exigió evitar el "adoctrinamiento político" en las aulas.

Ayuso también se quejó este jueves de que se haya autorizado una manifestación a las puertas del Rectorado de la UAH, organizada por los sindicatos CCOO y UGT, y a la que han asistido en torno a un centenar y medio de personas para reclamar mayor financiación a la universidad pública por parte del Gobierno regional.

"La política no puede entrar en las aulas", dijo la presidenta al respecto, mientras que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha afirmado esta misma mañana que la protesta fue comunicada "en tiempo y forma" y por ende se autorizó "con total normalidad"