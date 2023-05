Ayuso responde con "ganas" a quienes le acusan de llevar un pinganillo

La candidata del Partido Popular a presidir la Comunidad de Madrid después de las elecciones del 28 de mayo, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado contra aquellos que hace unos días la acusaron de llevar un pinganillo.

El señalamiento se basó en las respuestas evasivas y faltas de concreción a las preguntas de los periodistas mientras se llevaba una mano a la oreja mientras afirmaba que no podía "improvisar" las respuestas.

Fiel a su particular estilo, la presidenta ha dado su parecer ante los micrófonos del programa de radio La Brujula de OndaCero sobre este episodio. La popular se ha revuelto pero bien. "Si hay un acierto es Miguel Ángel Rodríguez... Ahora se han inventado que hay un pinganillo en una entrevista o algo así", ha comentado Ayuso visiblemente indignada. "Sobre eso justo le quería preguntar", ha incidido el entrevistador.

"Por lo visto me rasco la oreja en una entrevista y resulta que ahora llevo un pinganillo, en fin alguien me tiene que hacer los papeles, lo he escuchado siempre", se ha referido Ayuso, que ha remarcado que ella no es la hija de ningún "vizconde" ni de "una gran mujer muy poderosa".

La presidenta ha proseguido reivindicando su carácter humilde y sus estudios de periodismo en una "universidad pública", algo de lo que se siente "muy orgullosa": "He recibido todos los ataques habidos y por haber todos los días".

Y para cerrar el asunto: un guiño. Ayuso ha asegurado que a pesar de todos los ataques que ha recibido "desde todos los espectros", nada ha podido quitarle las "ganas de que todo el mundo esté mejor y de que todo mejore", unas palabras que recuerdan al vídeo electoral que ha causado un gran revuelo en redes en los últimos días.