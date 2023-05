Àngels Barceló no puede contener la risa ante la confesión de una oyente

Sonia, una oyente de Sevilla, sorprendió a todo el mundo este jueves con la llamada que hizo al Hoy por hoy de la Cadena Ser. Lo que contó en antena la mujer casi consiguió hacer llorar de la risa a Àngels Barceló.

"Yo me deshago de los calzoncillos y los calcetines de mi marido, porque estoy harta. Estoy muy harta, porque a él le encanta guardar todos los calzoncillos rotos, con palominos, los calcetines con la goma desecha... ¡Horroroso!", así comenzó su intervención la andaluza.

Ante la estupefacción de la presentadora, que se reía sorprendida por su confesión, Sonia explicó que él no quiere tirarlos, porque no tira nada, así que los tiene que tirar ella a escondidas.

"¿Y qué hago? Pues cojo y limpio los cristales con ellos. Y él dice: 'oye, esos son mis calzoncillos'. Y le digo: 'Noo, esto no son tus calzoncillos. ¡Estos van a la basura después de limpiar los cristales y la cocina!' Con los calcetines limpio el suelo y así me deshago de todo", reveló la mujer.

Incluso afirmó que estaba diciendo para que se enterara él por la radio. "¡Estoy harta de sus calzoncillos y de su calcetines pestosos!", sentenció.

Barceló, que no paraba de reírse, le comentó que su marido estaría pasando mucha vergüenza al oír su intervención. Sin embargo, a ella le dio lo mismo hasta el punto de llegar a revelar su nombre completo: "A mí me da igual. Yo lo he llamado y le he dicho 'escucha la radio, que te vas a enterar de una cosita'.

"¡Hombre, por Dios! Que voy a tender los calzoncillos con palominos y los tengo que esconder entre las camisetas, porque son una vergüenza... '¡No me tires los calzoncillos que son para correr! ¡Que te vayas a la playa! Los calzoncillos son para limpiar los cristales, el suelo y a la basura", terminó, aclarando que lo único por lo que le gustan es porque son divertidos, ya que se los compra con estampados de aguacates, fresas o limones.