Baldoví un año después de la DANA que dejó 229 muertos: "Hay algo oscuro entre Mazón y Feijóo que todavía no se sabe"

Hace un año, la Comunitat Valenciana se enfrentó a una de las peores tragedias de su historia reciente. La DANA del 29 de octubre de 2024 dejó más de doscientas víctimas mortales y un territorio devastado. Para Joan Baldoví, diputado y portavoz de Compromís en Les Corts, aquel día marcó un antes y un después: "Estuve toda la mañana con las orejas levantadas. Se decretó la alerta roja todo el día y estuve muy atento, porque soy un friki de la meteorología. Llamé a mis hijas para comprobar que estaban bien y en casa", recuerda. Desde su casa, como la mayoría de valencianos, siguió en directo las imágenes de los rescates, consciente de que la magnitud de lo que estaba ocurriendo cambiaría la vida de miles de familias.

Doce meses después, Baldoví mantiene intacta su indignación ante la gestión política de aquella jornada: "Por incompetencia, por negligencia, por un presidente que no estaba donde tenía que estar", denuncia sin rodeos a Carlos Mazón del que, cree, "que debe de haber algo oscuro entre él y Feijóo que todavía no se sabe". El portavoz de Compromís ha sido una de las voces más persistentes en exigir responsabilidades, convencido de que "si se hubiera mandado el mensaje de alerta a tiempo, muchas víctimas se habrían podido evitar". Para él, el recuerdo del 29-O no es solo una herida abierta, sino también una llamada a la rendición de cuentas y a la dignidad institucional.

Con su estilo directo y su compromiso con la gente, Baldoví combina la crítica con la empatía. "A veces me emociono al recordarlo. Hubo un movimiento de solidaridad de todos los valencianos y de toda España", afirma. Sus palabras resumen la doble cara de aquella tragedia: el dolor por la pérdida, pero también el orgullo por la respuesta ciudadana. Un año después, insiste en que "hay que aprender de los errores y exigir a nuestros políticos que, cuando haya situaciones de peligro, más vale pasarse de precavido que no llegar".

¿Dónde estuviste y cómo viviste aquel 29 de octubre de 2024, día de la DANA?

Vine a Valencia a trabajar por la mañana. Creo que teníamos junta de portavoces. Antes de salir, ya había visto que el tiempo se complicaba: fui a Algemesí a llevar a la pareja de mi hija, que se había quedado sin coche, y allí ya llovía a mares. Empecé a ver noticias de rescates en mi comarca, la Ribera. Los que vivimos cerca del río Júcar sabemos bien lo que significa eso: devastación. Cuando se anuncian grandes lluvias, los que hemos sido alcaldes siempre tenemos las orejas bien abiertas, porque sabemos que el agua acaba afectando aguas abajo, en los pueblos cercanos al mar.

Ese día estuve toda la mañana pendiente. Se decretó la alerta roja, y yo, que soy un friki de la meteorología, seguí todo al detalle. Mi mujer y yo llamamos a nuestras tres hijas para asegurarnos de que estaban en casa. Comimos viendo las imágenes en À Punt, donde ya se veían rescates y pueblos inundados, como Utiel. Con alerta roja, lo más sensato era quedarse en casa. Pasamos toda la tarde pendientes de lo que ocurría.

Joan Baldoví, síndic de Compromís en Les Corts valencianas. Sergi González

Si las primeras imágenes de las tormentas e inundaciones se pudieron ver a la hora de comer, ¿cómo es posible que la alarma no llegase hasta las 20:11?

Por incompetencia y negligencia. Por un presidente que no estaba donde tenía que estar. No me imagino a un alcalde que, con una alerta roja y pueblos inundados al mediodía, se desconecte y desaparezca durante cinco horas. Creo que hubo incompetencia por parte de la consellera y una enorme irresponsabilidad del presidente. Cualquier presidente o presidenta responsable habría estado en el centro de mando desde las tres de la tarde.

La consellera esperó hasta el último momento a que Mazón tomara la decisión, y él llegó solo después de enviarse el mensaje de alerta. No quería tener nada que ver con ello, estaba más preocupado de salvar su responsabilidad judicial que por asumir la política.

¿Cómo recuerdas los siguientes días y semanas en las que gran parte de Valencia estuvo en estado de emergencia? ¿Cómo lo viviste?

Pues mira, yo le mandé un mensaje de WhatsApp al presidente a las 21:00. Le dije que toda la gente de Compromís nos poníamos a su disposición. El día siguiente, el presidente nos llamó para una reunión y recuerdo que dije: "No es momento de crítica, es momento de juntar los hombros y tirar hacia adelante". Y fue lo que pasó.

A veces me emociono al recordarlo. Un movimiento de solidaridad de todos los valencianos y de toda España. Recuerdo que aquí en Compromís gestionamos camiones de Asturias, de Polonia... Creo que aquellas imágenes nos reconciliaron con la condición humana. En los peores momentos hubo muchísima gente que estuvo a la altura y que dio lo mejor de sí.

Recuerdo a mis hijas y mi mujer que cogieron las escobas y se fueron al pueblo de mi sobrina, que le había entrado barro en casa. Cuando terminaron se fueron a otro pueblo... En fin. Fueron momentos muy duros por una parte, pero en los que ves de lo que es capaz la gente cuando hay estas desgracias.

Después de aquello, Valencia sigue tratando volver a la normalidad, pero a nivel político, ¿cómo es el ambiente en Las Corts?

Pues absolutamente roto. Ves a un presidente que te miente desde el primer día, diciendo que primero había comido con el presidente de la patronal y tiene que salir el presidente de la patronal a desmentirlo. Luego que si se había ido del Palau a las 14:30 y que se había ido a casa. Tratando también de desacreditar a la AEMET... Es decir, cambiando de versión constantemente e intentando cargarle el muerto a otras personas, una forma muy habitual de operar del Partido Popular por otro lado.

Yo creo que un político lo que tiene que hacer es "señores, no estuve donde tenía que estar. Ha habido esta desgracia y dimito porque entiendo que no puedo tener en mi conciencia 229 muertes". En cambio, hemos visto un PP y un Vox que les interesa que siga. La única solución pasa porque se vaya a su casa, cosa que no quiere hacer de ninguna de las maneras.

Joan Baldoví, síndic de Compromís. Sergi González

El pasado mes de septiembre, precisamente en Las Corts, se vio que Mazón le dijo a las víctimas de la Dana aquello de "siempre les he tendido la mano" y ellas se marcharon indignadas, ¿cómo lo viviste?

A mí Carlos Mazón me parece el tipo más descarado, más inmoral y con más desfachatez que he conocido nunca. Es decir, tenía las víctimas allí en la sesión de control y nunca las ha recibido. Las ha ninguneado, las ha intentado dividir. Ha intentado impedir que comparezcan en las cortes y se atreve a decir que él tenía las manos abiertas.

Hay dos gestos que resumen cómo se sienten las víctimas: el primero fue cuando oyeron esto y salieron. Estuvimos hablando con ellas y se sentían absolutamente insultadas por un presidente que no ha sido capaz ni de pedirles perdón, ni de recibirlas. Y después, el segundo, cuando todas han dicho que no quieren que esté Mazón en el funeral de Estado del día 29 de octubre. Ahí los únicos protagonistas deberían ser las 229 personas que ya no están entre nosotros.

¿Cree que aún así va a estar presente Mazón el 29 de octubre en el funeral de Estado?

Sin ningún género de dudas. Mazón estará. Su desfachatez no conoce límites. Sigue insistiendo en que los vídeos le dan la razón de sus coartadas cuando claramente las desmiente. Por suerte hay una jueza que hace su trabajo de forma impecable. Sin ella seguiríamos sin conocer esos vídeos. El pueblo valenciano tiene derecho a saber qué paso aquel día.

Mazón es un imputado en diferido. Creo que finalmente cuando la jueza eleve toda la instrucción, todas las conclusiones, dirá de una manera categórica que el presidente de la Generalitat debe de ser imputado. De hecho, lo ha invitado a declarar como investigado, es decir, lo mismo que imputado. Evidentemente él tiene muchísimo que ocultar.

¿No cree que pueda llegar a comparecer de forma voluntaria como ya le ha solicitado la jueza de Catarroja?

Mazón nunca irá de forma voluntaria delante de la jueza. Se lo pregunto en cada pleno: "¿Vas a aceptar la invitación de la jueza sí o no?". De hecho, nosotros registramos una proposición que se discutirá para que el Parlamento inste a su presidente a que comparezca. Es decir, que se pronuncie. Si siempre nos dicen que hay que colaborar con la Justicia, por la buena imagen de las instituciones que lo haga si no tiene nada que ocultar.

Esta semana se ha hablado del comentario del diputado Manuel Pérez (Partido Popular) —“qué gordito vienes de Auschwitz”— dirigido a Juan Cordera (Compromís). ¿Qué sentiste al oírlo?

Vergüenza. Que un diputado, exalcalde y médico, frivolice así con el Holocausto y con el sufrimiento del pueblo palestino es indignante. Joan nos contó cómo fueron tratados en las cárceles: agua fétida, comida en mal estado, huevos caducados... Y luego escuchar una burla así... Es indignante. De hecho, nuestro diputado llegó a perder 6 kilos.

Lo peor es que la presidenta de Les Corts, una vez más, no lo llamó al orden, pese a que todos lo oímos. Ni siquiera pidió perdón después. Es un reflejo del nivel de degradación al que algunos están llevando nuestras instituciones.

Joan Baldoví, líder de Compromís. Sergi González

En ese listado de llamadas de Mazón el 29-O salen cosas muy significativas, como que la primera llamada es prácticamente a las 17:45, que sólo llamó al alcalde de Cullera y que incluso a Feijóo le llamó pasadas las 21:00 de la noche... ¿Por qué crees que al líder del Partido Popular le tiembla tanto el pulso a la hora de tratar el tema del president de la Generalitat?

Yo creo que hay algo que aún no ha salido. No se entiende que Feijóo fuera capaz de mentir de esa manera diciendo que está perfectamente informado y que hayamos conocido que la primera llamada fue pasadas las 21:00 de la noche cuando 229 personas ya estaban ahogadas. De hecho, escribió el tweet de estar en contacto con Mazón antes de esa llamada, cuando todos estábamos viendo las imágenes de la tragedia. Yo mismo escribí al president a esa hora asegurándole que Compromís estaba a su disposición para todo aquello que necesitase.

Con el listado de llamadas sabemos que el president de la Generalitat realizó la primera llamada pasadas las 17:30 de la tarde, cuando Utiel y otros pueblos ya estaban ahogados. ¿Qué estaba haciendo? Es incomprensible que el señor Mazón estuviese comiendo pasadas las tres de la tarde cuando pueblos enteros se estaban ahogando, con gente muriendo y con la alerta roja señalada desde primeras horas de la mañana. A Feijóo no se le entiende. No se entiende que mantenga a semejante sujeto en la presidencia de la Generalitat. Hay zonas oscuras, muchas zonas oscuras entre él y Mazón que todavía no se saben.

De hecho, a principios del verano, en el Congreso del Partido Popular, muchos representantes y militantes del partido recibieron a Mazón entre aplausos...

Yo no lo entiendo y me da vergüenza. Hay mucha gente dentro del PP que también está indignada. Un militante me dijo: "No te votaré nunca, pero he roto el carné del PP". Ocho de cada diez valencianos quieren que dimita. Verlo lanzando besos y riéndose en un acto público indigna. Feijóo, además de que tiene que haber algo que no sabemos, lo mantiene porque depende de Vox. Mazón es rehén de la extrema derecha: firma lo que le ponen delante.

Como representante político y representante de la ciudadanía, ¿cómo se puede llegar a volver a conseguir esa ilusión que gran parte del pueblo valenciano que perdió el 29 de octubre?

La gente me dice por la calle: “Aprieta, que se tiene que ir”. Hay que exigir su dimisión, pero también ofrecer alternativa y esperanza. El PP y Vox están rompiendo consensos: han cambiado leyes para controlar À Punt, la Agencia Anticorrupción o la Academia Valenciana de la Lengua. Estamos viviendo la degradación de la sanidad que estamos viendo allá donde gobierna el Partido Popular, en Madrid, en Andalucía... Aquí va a pasar lo mismo con las mamografías, ya te lo anuncio. Nosotros queremos volver a una política en mayúsculas, que escuche y regenere

También la degradación de la escuela pública, que es la que garantiza la igualdad de oportunidades, la que tipos de barrio como tú o como yo hayamos podido estudiar en una universidad pública que, si hubiera sido privada, nuestros padres no hubieran podido pagar todas estas cosas elementales. Por esto es lo que vale la pena luchar y por esto es por lo que vale la pena dedicar nuestro tiempo, nuestra fuerza y nuestra política. Hay esperanza.

Finalmente se va a hacer la comisión de investigación de la DANA en el Congreso. ¿Qué cree que se puede esperar?

De las comisiones del Senado y de Les Corts, sinceramente, poco. Están teledirigidas. En cambio, del Congreso espero más, porque no hay mayorías absolutas. Queremos que comparezcan todos, también el Gobierno de España, para aprender de los errores y mejorar la respuesta ante futuras emergencias.

¿Por qué ha costado tanto que comparezca Pedro Sánchez en la Comisión?

No lo entiendo. En Valencia tenemos un dicho que dice "com més clars, més amics" (cuanto más claros, más amigos). Si no quieres comparecer, das la impresión de tener algo que ocultar. Comparecer es dar la cara, y eso forma parte del trabajo político, no solo cuando hay medallas que colgarse. Por eso no entiendo esta reticencia, porque si no quieres comparecer puedes pensar lo mismo que pensamos del señor Mazón cuando no quiere ir al al juzgado de Catarroja y declarar delante de la jueza. Por eso estamos tan satisfechos de haber conseguido que Pedro Sánchez comparezca.

Joan Baldoví en la sede de Compromís, Valencia. Sergi González

Habéis vuelto a tener fuertes lluvias las últimas semanas y la forma de actuar ha sido muy diferente. ¿Todo esto ha evidenciado los errores del 29 de octubre?

De manera estratosférica. Esta vez se convocó la reunión de emergencias el día anterior, se reforzó el 112 y los bomberos. Se actuó con prevención, como ya hacíamos en tiempos del Botànic. El 29 de octubre, en cambio, hubo más de dos horas de desconexión total mientras la gente se ahogaba. Si se hubiera enviado el mensaje de alerta a tiempo, muchas vidas se habrían salvado. Aquel día murieron 230 personas. Cada historia detrás es un drama irreparable.

Yo a veces voy a las concentraciones y veo a una mujer que no se pone en la pancarta. Se pone siempre en un rincón. Voy siempre y hablo con ella. Perdió a su marido y a sus dos hijos. Se ha quedado sola en el mundo, Es decir, ¿se hubiera podido evitar? Sí, si se hubiera mandado los mensajes que llegaron los últimos días. Yo recibí tres mensajes de alerta tres horas. Si eso se hubiera hecho. ¿Cuántas víctimas se hubieran podido evitar?

Fuimos a Paiporta y una de las señoras con las que hablamos nos comentó que todo el pueblo necesitaría ir al psicólogo, ¿cuál es el ánimo actual de los valencianos?

La gente está enfadada y dolida. Ocho de cada diez quieren que Mazón dimita, y nueve de cada diez no quieren que repita. Hemos pedido atención psicológica pública para los pueblos afectados, pero la Generalitat no la ha ofrecido. Han sido las asociaciones privadas, con fondos del Estado, quienes han dado esa ayuda. El gobierno valenciano ha preferido prometer dinero como si eso pudiera reparar el dolor de aquel día en el que muchísima gente dejó de ser la misma para siempre. Ni siquiera han pedido perdón. Por eso tanta gente nos dice que sigamos adelante hasta que este señor se vaya.

¿Qué mensaje le darías a los valencianos de cara a este 29 de octubre en el funeral de Estado?

Primero que honremos a la gente que ya no está, que le demos todo el calor y todo el ánimo posible, toda nuestra solidaridad a la gente que ha perdido a su familia y, luego, que aprendamos. Que aprendamos de todos los errores y que exijamos a nuestros políticos que cuando haya situaciones de peligro, más vale pasarse de precavido que no llegar. Ser muy exigentes con la clase política, con los responsables de nuestra seguridad para que nunca más tengamos que lamentar tantos errores, tanta negligencia, tanta improvisación, tantas mentiras.