Barbón, muy sincero sobre el encuentro entre Illa y Puigdemont: "Esa foto me gusta poco"

Los barones autonómicos del PSOE reaccionan al encuentro este martes en Bruselas entre Salvador Illa y Carles Puigdemont. El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha cuestionado este miércoles la reunión, afirmando que esa foto le "gusta poco".

En una entrevista a RNE recogida por Europa Press, el presidente asturiano ha reconocido que Puigdemont le "cae bastante grande" y le "repele bastante", pero entiende que la reunión con Illa se enmarca en la intención del presidente catalán de "unir a Cataluña" reuniéndose con todos los expresidentes, empezando por Puyol.

"Yo creo que lo que busca es normalizar y que la gente, sea independentista o no en Cataluña, vean en Salvador Illa una tabla de estabilidad", ha señalado, algo que, a su juicio, "está consiguiendo".

En este objetivo, Barbón también sitúa al presidente Pedro Sánchez, asegurando que se le recordará por la "normalización de la situación en Cataluña". Ante la posibilidad de que Sánchez también se reúna con Puigdemont, Barbón ha asegurado que no va a mentir: "Nunca me cayó bien, y no me cayó bien ya desde los primeros tiempos como presidente".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha tachado la misma reunión de "críptica" y ha deseado a su homólogo en Cataluña haber sabido mantener "el mando a distancia" de la gobernabilidad en su territorio.

A preguntas de los medios a su llegada a la inauguración del curso 'De la idea a la acción: los 30 años del Comité de las Regiones y la evolución de la política de cohesión' en Santander, ha dicho que en todo caso la reunión "suscita muchas preguntas e interrogantes" y de momento no hay "ninguna respuesta", porque ha sido una cita "críptica e indescifrable", hasta "en los gestos".

En todo caso, ha dicho tener un aprecio especial a Salvador Illa, a quien le valora su esfuerzo, y es que considera que es él quien representa a Cataluña, mientras Puigdemont "representa el peor problema y la peor cara de Cataluña".

"Lo saben muchos catalanes, cada vez muchos más. Le deseo a Illa que, como hasta ahora, mantenga claro que en Cataluña el presidente es él, y que no hay mando a distancia; ya que Puigdemont lo ejerce en España, que no lo haga también en Cataluña, sería doloroso para los catalanes", ha zanjando.

Por su parte, Ee ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha valorado la reunión como "buena para la convivencia" y como "la foto de un reencuentro".

"Yo veía esta mañana la foto en los periódicos, y para mí esa es la foto de un reencuentro entre el presidente de la Generalitat, entre dos líderes políticos catalanes, y desde luego yo prefiero mucho más esa foto que otras fotos de otros tiempos, con gobiernos del Partido Popular, por ejemplo, que lo que mostraban era confrontación, crispación, enfrentamiento", ha explicado en una entrevista en Onda Cero.