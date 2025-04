Bustinduy, el ministro de Sumar que cotiza al alza

Sin ser uno de los perfiles más polémicos del Gobierno, ni tampoco uno de los más mediáticos, Pablo Bustinduy ha conseguido convertirse en uno de los ministros mejor valorados del Ejecutivo. Según el último barómetro del CIS, correspondiente al mes de abril, el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha posicionado como el segundo con mejor nota, sólo por detrás del ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Los españoles le puntúan con un 4,88, que no deja de ser un suspenso, pero dicha calificación le sirve pare situarse por delante de otros nombres que siempre han copado las primeras posiciones de este ranking, como es el caso de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La progresión es notable. Con respecto al CIS de abril del año pasado, Bustinduy escala del 4,66 al 4,88 de nota media, al igual que ha aumentado su popularidad. Hace un año, sólo lo conocía el 19,8% de la ciudadanía. Ahora, el 24,7%.

Además de ser el ministro más joven del gabinete de Sánchez (tiene 42 años), Bustinduy es uno de los que más iniciativas y leyes ha promovido desde que dio origen la legislatura. Entre las normas presentadas, destaca su estrategia estatal para garantizar que las personas mayores puedan vivir en sus hogares o las famosas 'tarjetas monedero', que permiten a las personas en situación de vulnerabilidad hacer una compra como cualquier otro ciudadano.

Esta misma semana, en el Consejo de Ministros, su cartera también sacó adelante una ley que obligará a los comedores escolares a ofrecer fruta y verdura fresca todos los días, al tiempo que limitará el consumo de fritos y sal y eliminará la bollería industrial. Una medida que ha sido aplaudida en redes sociales hasta por el exjugador de Baloncesto, Pau Gasol. "Celebramos esta medida que garantiza el acceso a una alimentación saludable en el entorno escolar, independientemente de la situación económica de las familias", señalaba la leyenda de la NBA.

En el apartado de Consumo, Bustinduy también ha sido protagonista de varios titulares en la prensa por abrir expedientes a inmobiliarias o aerolíneas por no cumplir la normativa vigente. En concreto, se ha puesto a investigar a varias grandes agencias inmobiliarias por cometer supuestas prácticas abusivas contra los inquilinos, tales como cobrar comisiones ilegales u obligarles a contratar servicios no solicitados. Igualmente, ha impuesto una sanción de 179 millones de euros a cinco aerolíneas de bajo coste por cobrar suplementos por el equipaje de mano o también por reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes. Una decisión que provocó el enorme enfado de Michael O'Leary, CEO de Ryanair, quien no dudó en vestir al ministro de payaso en una de sus promociones como forma de protesta. Además, el irlandés le dedicó repetidamente calificativos como "estúpido" o "loco". Sin caer en la provocación, Bustinduy respondió que no era su "estilo" participar en las "excentricidades de un millonario extranjero".

El CEO de Ryanair no se corta y llama "PAYASO" al ministro Pablo Bustinduy

Al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tampoco le gustó recientemente que el ministerio de Derechos Sociales le facilitara un listado con 15.000 pisos turísticos ilegales en la capital. Tras recibir la documentación, el regidor aseguró que ese "tal Bustinduy" sólo perseguía "quince segundos de gloria a costa del Ayuntamiento de Madrid" y que su dossier era "una chapuza". Bustinduy, por su parte, lamentó la inacción del alcalde en un asunto tan sensible como es el de la vivienda.

De naturaleza inconformista y bordeando sus competencias, el ministro de Sumar también levantó ampollas en el seno del Gobierno cuando envió el año pasado diversas cartas a empresas españolas con actividad económica destacada en Israel advirtiéndoles del riesgo de estar contribuyendo “al genocidio en Palestina”. Un gesto que provocó el enfado de ministros como el de Economía, Carlos Cuerpos, o el de Exteriores, José Manuel Albares, que se lo llegaron a afear públicamente.

Lo cierto es que Bustinduy es uno de los ministros más sensibilizados con el sufrimiento del pueblo palestino y fue de los primeros en calificar de "genocidio" la acción de Israel. El pasado mes de julio, con motivo de su visita a la ONU para presentar el Examen Nacional de la Agenda 2030, tuvo ocasión de reunirse con el embajador de la Autoridad Palestina ante Naciones Unidas y acordó con él una cooperación técnica para desarrollar políticas de protección social y desarrollo sostenible en la zona. Unos días antes, también organizó un acto con el embajador de Palestina en España para reclamar que Israel rinda cuentas ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio. Igualmente, cabe destacar que su ministerio es el único - al margen de Exteriores - que ha financiado a Palestina dentro de sus competencias. Lo hizo en noviembre del año pasado destinando 860.000 euros a la labor de la UNRWA con personas con discapacidad sobrevenida por causa de la violencia que sufre su población.

"Bustinduy es tímido, poco amigo de las estridencias y de los alardes, pero es vehemente en la defensa de lo que cree y meticuloso en el trabajo. Su máxima es que las ideas se miden en sus efectos", dicen los más próximos de su gabinete.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Gabriel Luengas/Europa Press via Getty Images

En una legislatura con una difícil aritmética parlamentaria, su ministerio todavía tiene por delante aprobar una ley de familias que lleva atascada en el Congreso desde hace más de un año. "Las mayorías son complejas y todavía no hemos conseguido conformar una mayoría parlamentaria para que vea la luz. Mi responsabilidad es conseguir los votos para que salga adelante", señalaba hace unas semanas al respecto en una entrevista para El Periódico de Catalunya.

Dicha ley de familias contempla ampliar los permisos por nacimiento a veinte semanas y su ministerio también apuesta por otorgar una prestación universal por crianza para combatir la "insoportable" pobreza infantil en España. Igualmente, tiene pendiente una reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, con el objetivo de garantizar más derechos para las personas con discapacidad y en situación de dependencia.

Objetivos prioritiarios para un ministro que se autodefine como "buena persona" y con una "fuerte vocación pública". "Estoy aquí para poder empujar las causas en las que creo y para mejorar la vida de las mayorías trabajadoras. No es fácil el día a día, pero mi determinación es absoluta. Porque la política bien hecha merece la pena", señaló hace un año en una entrevista para El HuffPost. El último CIS ha sido, sin duda, todo un espaldarazo para él.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.