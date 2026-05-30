Sánchez no va a tirar la toalla: "Hay que aguantar, no queda otra"

Otra semana negra para el Gobierno. Una más. La frustración y la preocupación son más que latentes una vez apagadas cámaras y micrófonos. Pedro Sánchez ha dado orden de resistir, de dejar pasar el tiempo y que la vorágine informativa tape al menos parte de la maraña de corrupción. Dará explicaciones en el Congreso de los Diputados, pero la fecha aún no está cerrada, previsiblemente a finales de junio. "Hay que aguantar el chaparrón, no queda otra", resumía un alto cargo de la Moncloa.

En Moncloa esperan que esto también pase, o al menos que lleguen tiempos mejores. Como ocurrió justo el año pasado, cuando el verano fue sanador para las filas socialistas. El papa León XIV pisa tierras españolas la próxima semana, el mundial de fútbol está a la vuelta de la esquina y también las vacaciones de verano.

En paralelo, la línea argumental que ha encontrado la Moncloa para responder a los distintos frentes judiciales que le afectan es que todo obedece a una operación para intentar "derribar al Gobierno". Lo verbalizó el jueves Óscar Puente en los pasillos de la Cámara Baja, cuando denunció "métodos no democráticos" contra Sánchez. "No nos van a doblegar", avisó. Y le han seguido otros como Montse Mínguez, la portavoz de Ferraz.

La estrategia no convence a todos en el PSOE, en tanto en cuanto lleva implícita una acusación a estamentos judiciales y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de participar en un plan para precipitar el fin político del presidente. De hecho, algunos ministros y altos cargos llevan días en un calculado silencio, como reconocen en privado.

Pero en el entorno del presidente dicen estar convencidos de que "las casualidades no existen" y creen que, con este mensaje de la conspiración, conectan al menos con una parte de su base social, que cree que existe un ataque organizado y cita habitualmente las palabras de José María Aznar de que "quien pueda hacer que haga". También permiten a sus cargos agarrarse a algo ante la escasez de explicaciones públicas sobre los casos concretos que se investigan en la Justicia.

El presidente "no" va a tirar la toalla, avisan en Moncloa. "Que se olviden", sentencian desde ese equipo de colaboradores.

La frustración de Yolanda Díaz

Desde el lado de Sumar del Gobierno observan con estupefacción la cascada de escándalos. Oficialmente, asegura que no romperán el Consejo de Ministros. Pero, en público y en privado, empujan a Sánchez a hacer algo más allá de denunciar operaciones para derribarle. "Hay que levantarse, dar explicaciones, depurar responsabilidades y ofrecer a los españoles un plan", resumen las fuentes consultadas por El HuffPost. "Todo es feo, muy feo, pero aquí no todos somos iguales. Tienen que reaccionar", se reafirman.

Los socios parlamentarios coinciden mayoritariamente con el diagnóstico de Sumar. En los pasillos del Congreso, el abatimiento ha sido más que evidente esta semana. Lo menos que se exigen son explicaciones. "Merecemos una izquierda que no dé vergüenza", verbalizó Gabriel Rufián. Pero el PNV ya ha pasado en pantalla y lo que solicita es que Sánchez disuelva las Cortes y convoque elecciones este año. También Junts le pide que abra las urnas. "Debería dejar de esconderse en su agenda internacional porque los problemas los tiene aquí", afirmó Miriam Nogueras.

¿Esto significa que PNV y Junts podrían apoyar una moción de censura? En principio no, según las declaraciones públicas de sus propios portavoces. Pero lo cierto es que el Ejecutivo está más cada vez solo en el Congreso, donde lleva ya meses perdiendo votaciones clave. "Moción no, lo que tienen que haber son elecciones. Esto se ha acabado", enfatizan fuentes peneuvistas.

"Todos los escenarios"

La presión también va a más para el Partido Popular. Muchos afiliados y cuadros intermedios no entienden por qué Alberto Núñez Feijóo no mueve ficha y registra ya la moción de censura, aún a riesgo de perderla. También en el grupo popular en el Congreso se escuchan comentarios en dicho sentido, como publicó este periódico. "La gente nos pide por la calle que hagamos más, que hagamos algo. No podemos sentarnos a esperar", en palabras de uno de ellos. "Esto es muy grave", coincide este sector del partido.

Feijóo es consciente de esta presión, que va en aumento. Y, en las últimas horas, ha lanzado mensajes que podrían apuntar a esa moción instrumental, para después convocar elecciones anticipadas. "Cuando decimos que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano es todo", aseguran en su entorno. Pero continúa sin dar el paso, ante el aviso de Junts y el PNV de que no le apoyarán ante el hecho de que Vox forma parte de la ecuación. "No hay que perder la calma. Los pasos se darán cuando haya que darlos", precisan las fuentes consultadas en Génova, evitando aclarar si se están manteniendo contactos, o no, con estas formaciones políticas.