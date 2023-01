Carlos Alsina entra en 'Espejo Público' para responder de esta forma tan rotunda a Irene Montero

El periodista Carlos Alsina, presentador de Más de Uno de Onda Cero, ha entrado en directo en Espejo Público para lanzar un duro mensaje a Irene Montero, ministra de Igualdad.

Ha ocurrido después de que el Gobierno haya asegurado que corregirá la ley de garantía de la libertad sexual, más conocida como ley del 'solo sí es sí', para paliar los "efectos indeseados" que se han producido desde que esta entró en vigor y por la que se han producido rebajas de condenas a agresores.

Alsina ha afirmado que lo que le preocupa al Gobierno es el daño reputacional que puede sufrir el el propio Ejecutivo. "Llevamos tres meses ya con esta ley aplicándose, estamos cerca de los 300 casos de rebajas de penas. Si ahora se da este paso, no va servir para revertir lo que ya se ha producido. No se puede arreglar lo que ya se ha hecho".

El periodista ha criticado que "la motivación es estrictamente electoral": "Lo cual es, no sé si decir lo más escandaloso, pero al menos sí para mí lo más decepcionante de esta posición del Gobierno".

"Que lo que preocupa en La Moncloa, lo que realmente inquieta, no es que se estén produciendo rebajas de penas a agresores, violadores o el daño que pueda suponer para sus víctimas. Lo que preocupa es el daño electoral que pueda suponer para el PSOE en las elecciones de mayo. El daño reputacional del Gobierno, al Gobierno le importará muchísimo, pero yo creo que al conjunto de la sociedad lo que le importan son otras cosas y por eso podría haberse explicado un poquito mejor", ha asegurado.

En ese momento a intervenido Susanna Griso para hacer una observación: "Montero se atrinchera y dice que todo responde a una campaña de la derecha política y mediática, no sé si sitúa ahí a Manuela Carmena o Rita Maestre, que se desmarca y pide esa reforma".

"Ni Rita Maestre ni Manuela Carmena, salvo que hayan cambiado mucho en esta últimas horas, son peligrosas derechistas machistas enemigas del progreso. Y ninguna de las dos ha dicho que esté en contra de la ley del solo sí es sí, que es otro debate falso en el que nos quiere introducir el Ministerio de Igualdad", ha respondido Alsina.

En su opinión, "se pueden criticar aspectos concretos de su ley sin que eso significa que uno o una esté en contra de la folosofía de la ley o de las buenas intenciones de la ley".

"Ambas dijeron: lo suyo es, cuando se detecta un error, corregirlo. Insisto, creo que el error no es posible corregirlo ya desde el punto de vista de la rebaja de las penas, pero seguir con esta historia de que todo es consecuencia de que hay jueces que no saben hacer su trabajo, que no saben interpretar la ley... cuando hay personas tan significadas... Es que además Manuela Carmena es jueza, es que la ministra de Justicia también es jueza y algo tendrá que decir sobre este asunto", ha recordado el periodista.

"Seguir con este estribillo, este raca raca, esta matraca, de que todo es culpa de los demás, y que el Ministerio de Igualdad nunca se hace nada mal... a mí me parece que ya no llega, hace mucho tempo que los dirigentes políticos, los ministros, las ministras de Podemos también, pueden cometer errores. Y como dice Felipe González: cuando uno mete la pata lo más importante es sacarla pronto".