Carlos Mazón avanza una comparecencia "en los próximos días" tras "hacerse cargo" de lo ocurrido en el funeral de Estado

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha avanzado este jueves una comparecencia "en los próximos días" tras "hacerse cargo" de lo ocurrido durante el funeral de Estado por las víctimas de la DANA, donde un buen número de familiares le confrontó por su gestión, o la falta de ella, durante la tragedia que mató a 229 personas en Valencia. Así lo ha anunciado el propio Mazón a su llegada al Congreso de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunidad Valenciana.

"Me hago cargo del día de ayer. No dejo de pensar en ello, en lo que significa el día de ayer y estos días", ha comentado Mazón a los medios, a quienes además ha anunciado que tiene "previsto recibir a víctimas". "Hoy mismo recibo a una familia. Permítanme que haga una reflexión después de haber hablado con las víctimas. Ya habrá una comparecencia en los próximos días sobre esta cuestión", ha dicho Mazón.

Mazón no ha aclarado, sin embargo, qué tiene pensado anunciar en esa comparecencia, ni siquiera cuándo se producirá. El líder territorial del Partido Popular tan solo ha contestado con un "gracias" o un "muchas gracias" a las preguntas de si piensa dimitir o si ha podido hablar con Alberto Núñez Feijóo, incluso si todavía cuenta con su apoyo.

Este miércoles, como ya se temía, varios familiares de víctimas mortales de la DANA han criticado e insultado a Carlos Mazón, que asistió al funeral de Estado a pesar de que las principales asociaciones le habían pedido que no lo hiciera. "Cabrón, puto cobarde eres, rata, rata cobarde, asesino, nos has matado la vida a todos, cabrón, ríete, ríete, ríete de nosotros viniendo aquí, te ríes de nosotros y de nuestros familiares. No te queremos, cabrón, con la periodista, sinvergüenza, cuando estaba la gente ahogándose", le le gritaron poco antes de la aparición de los reyes Felipe VI y Letizia, a quien sí han aplaudo.

"Asesino, ven y acércate, ven, cobarde, asesino", le han repetido en numerosas ocasiones. "Fuera de aquí, matón, desgraciado", le pronunciaban instantes antes del inicio del funeral de Estado. Durante la retransmisión pudo verse además la reacción de Mazón, visiblemente incómodo mientras recibía los gritos e insultos de varios asistentes, que se repitieron al finalizar el evento.