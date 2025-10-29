Cristina Pardo reacciona a los insultos a Mazón durante el funeral de Estado y hace esta comparación con los reyes

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Juan De Codina
Cristina Pardo reacciona a los gritos e insultos a Mazón en el funeral de Estado.Más Vale Tarde (La Sexta)

Fue justo hace un año cuando la DANA se cobró la vida de 237 personas, 229 de ellas en la provincia de valencia, 7 en Castilla-La Mancha y una en Andalucía. Este jueves se ha celebrado el funeral de Estado en homenaje a todas ellas, marcadas por el discurso de algunos de los familiares de las víctimas, el del rey Felipe VI y la increíble lectura de Lara Siscar de cada una de las personas fallecidas.

Justo antes de comenzar, instantes antes de que Felipe VI y Letizia hicieran su entrada, varios de los familiares de las víctimas han increpado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, mediante insultos como "rata, cobarde, asesino".

"Cabrón, puto cobarde eres, rata cobarde, nos has matado la vida a todos, ríete, ríete de nosotros viniendo aquí, te ríes de nosotros y de nuestros familiares. No te queremos, cabrón, con la periodista sinvergüenza, cuando estaba la gente ahogándose", le han achacado. Al término del funeral también se han escuchado gritos de "Mazón dimisión", además de otra larga lista de insultos.

Ha sido uno de los momentos más comentados de la tarde y la periodista Cristina Pardo, que presenta el programa Más Vale Tarde (La Sexta) junto al también periodista Iñaki López, ha dejado muy claro su análisis de los insultos que ha recibido Mazón.

"Han visto y han escuchado una imagen que es una auténtica BARBARIDAD. Eran las familiares de las víctimas, las personas que estaban dentro, increpando a Carlos Mazón. No lo querían en el funeral, le han dicho de todo, le han acusado de reírse de ellos por cómo gestionó la riada, por cómo fue esa tarde, tarde en la que Mazón todavía estaba comiendo a esta hora y cómo, en cuanto han entrado los reyes, la gente se ha callado de manera respetuosa y han aplaudido", ha pronunciado Pardo.

"Es muy evidente la persona que para ellos sobra, ha sido un momento sobrecogedor", ha rematado. Por otro lado, el escritor Benjamín Prado, autor de obras como Ajuste de cuentas u Operación Gladio, ha dado la puntilla expresando que con el aplauso a los reyes ha sido un momento "esclarecedor". Para él, tanto Felipe VI como Letizia han tenido una "actitud inmaculada, aunque bien es verdad, libres de peso político".

Juan De Codina
Juan De Codina
