El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, comparecerá en la Comisión del Congreso que investiga la dana el próximo 17 de noviembre a las 10.30 horas, pocos días del primer aniversario de una tragedia que dejó más de 200 muertos.

Según han confirmado fuentes de la Presidencia de la Comisión, las comparecencias de las víctimas se celebrarán el martes, miércoles y jueves de la primera semana de noviembre y contarán con un formato especial. En este caso, los comparecientes tendrán 15 minutos de intervención inicial, seguido de un turno de cinco minutos para cada uno de los portavoces parlamentarios y se finalizará con una intervención final de 15 minutos como máximo para las víctimas.

Además se ha fijado la comparecencia de Mazón, que será el 17 de noviembre a las 10:30 y que recuperará el formato normal de pregunta-respuesta con 20 minutos por cada grupo parlamentario. En esta jornada también se ha aprobado el plan de trabajo, ya consensuado la semana anterior, solo con el voto en contra de PP y VOX.

En esta jornada también se ha aprobado el plan de trabajo, ya consensuado la semana anterior, solo con el voto en contra de PP y VOX. El citado plan de trabajo, que fue registrado el pasado miércoles en el Congreso por PSOE, Sumar, Podemos, Bildu, ERC, Junts y PNV, incluye la lista de comparecientes a dicha comisión investigadora y la petición de documentación.

Dicho plan contará con dos fases: una primera de investigación de los hechos, que contará con los testimonios de víctimas y autoridades de la Generalitat valenciana -que empezará con el presidente Mazón-, y una segunda etapa en la que se abordarán temas de la reconstrucción, y donde intervendría Sánchez.

Ya se preveía que las víctimas serían las primeras en comparecer y, según estipula el plan del trabajo, se requerirá una amplia batería de documentación a fin de reconstruir con precisión la secuencia de decisiones y actuaciones adoptadas durante los días más críticos del temporal.

Entre los documentos reclamados figura la copia de todas las actas de las reuniones del Centro de Coordinación Integrada (Cecopi) celebradas el 29 de octubre de 2024 y en las jornadas posteriores, así como la agenda pública y privada de Mazón o la geolocalización de sus teléfonos móvil oficial y personal durante los días 29 y 30 de octubre de 2024.