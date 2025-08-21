Castilla y León y Extremadura pidieron el día 15 al Gobierno medios europeos contra los incendios que ya estaban activados desde el 12

La Cadena SER ha tenido acceso a las cartas oficiales con las que el día 15 de agosto Castilla y León, Galicia y Extremadura, tres regiones muy azotadas por los incendios y gobernadas por el Partido Popular, solicitaron a Interior la ayuda del mecanismo europeo de protección civil, un despliegue que había sido activado formalmente el día 12.

"El Ministerio del Interior pidió su activación de forma verbal el 11 de agosto, pero oficialmente se activó el día 12", recuerda la SER.

Según la información de la emisora, fue Galicia la primera en enviar una carta a la delegación del Gobierno para pedir más medios al Estado. Fue el viernes 15 de agosto pasada la una de la tarde.

En la misiva, indican, se habla de forma genérica de más maquinaria pesada, brigadas y medios aéreos, "solicitud igual de genérica en su petición para movilizar a los tres ejércitos 'para colaborar y complementar las funciones que ya vienen realizando durante los últimos días en territorio gallego, tanto la UME como los miembros de las demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Esa noche se envió otra solicitud desde Galicia al Centro Nacional de Emergencias para pedir "la colaboración de Ingenieros Zapadores pertenecientes a la BRILAT" y otros medios "que la Administración Estatal pueda aportar".

Una hora después, el consejero de Presidencia de Extremadura solicitó la movilización de medios del Mecanismo Europeo de Protección Civil vía correo electrónico.

La carta de Castilla y León se envió casi a las once de la noche. En ella sí se detallaba una pormenorizada solicitud de medios, desde mil soldados a 20 helicópteros, pasando por drones con visores técnicos y avituallamiento. Media hora después hubo un nuevo correo del consejero de Presidencia de Extremadura para reiterar su "solicitud urgente de medios", pero sin entrar en detalles.